FRANCESCO MONTE E CECILIA RODRIGUEZ / "Attendo di vederla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2"

Francesco Monte spera di rivedere Cecilia Rodriguez per confrontarsi su quanto accaduto al Grande Fratello Vip 2. E sull'amore per lei ha le idee chiare...

25 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez si sono lasciati in diretta televisiva durante una puntata del Grande Fratello Vip 2 e da allora lei si è sentita libera di vivere alla luce del sole il suo amore con Ignazio Moser. Nonostante tutto, la sorella di Belen non ha mai negato di voler incontrare il suo ex fidanzato dopo la fine del reality show, mentre lui è apparso di parere contrario, convinto dell'inutilità del chiarimento. E mentre l'argentina sembra convinta della scelta fatta e attende con ansia l'uscita di Ignazio Moser dalla casa, Francesco è recentemente tornato sull'argomento, rilasciando un'intervista al settimanale 'Nuovo' in occasione della sua partecipazione all'evento 'Nozze in fiera'. Ha quindi chiarito di essere pronto a rivedere Cecilia, per la quale prova ancora dei forti sentimenti dopo quattro anni d'amore: "Mi allieta sapere che il pubblico mi ama e mi sostiene, ma Cecilia è comunque la mia ex ragazza. Mi ha fatto soffrire, è vero, ma soffro anche quando la attaccanoo. Io attendo di vederla fuori dalla casa del Gf Vip. E' giusto che ci sia un confronto tra di noi".

Francesco Monte attende il chiarimento con Cecilia Rodriguez

Francesco Monte ha ammesso di avere sofferto molto, soprattutto perché mai si sarebbe aspettato che Cecilia Rodriguez si sarebbe fatta coinvolgere fino a questo punto dal meccanismo del reality show: "Cercano di giustificare quello che lei ha fatto. Ma nessuno della mia famiglia e tutti quelli che la conoscono avrebbero mai immaginato quello che è successo. Cecilia è una persona fragile, e probabilmente è rimasta schiacciata dal meccanismo del reality". E sul suo futuro, ora non intende esprimersi, ammettendo però di soffrire molto in occasione della fiera dedicata agli sposi alla quale sta partecipando. Nei mesi scorsi, infatti, lui e la sua ex fidanzata avevano più volte parlato di nozze: "Io sono un tradizionalista, per me il matrimonio è importante. Ora mi inquieta vedere un abito da sposa."

