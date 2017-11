Fabrizio Frizzi/ Come sta? L'Eredità crolla senza il suo conduttore (ultime notizie)

Fabrizio Frizzi: come sta? L'Eredità crolla senza il suo conduttore. Le ultime notizie dopo la lieve ischemia che lo ha colpito durante la registrazione di una puntata del programma

25 novembre 2017 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi, ultime notizie

Fabrizio Frizzi sta meglio: lo testimoniano le foto della sua passeggiata con moglie e figlia. Lo aveva assicurato lui stesso attraverso un post scritto per ringraziare quanti gli sono stati vicino. Poco più di un mese fa lo spavento: stava registrando una puntata de L'Eredità quando è crollato a terra. Soccorso immediatamente, aveva avuto una diagnosi di lieve ischemia cerebrale. La paura è stata tanta, considerato anche il precedente di Lamberto Sposini. Questo incidente però è stato per Fabrizio Frizzi anche il termometro dell'affetto che la gente prova per lui. Per milioni di persone il conduttore è “uno di casa”, ma è apprezzato anche per la sua educazione e correttezza. Mai una parola fuori posto, un gesto arrogante o un insulto. “Sempre la virtù, rara e antica, del garbo. L'empatia e il rispetto degli altri come regola. La preparazione come dovere. La discrezione come scelta”, scrive Antonella Boralevi sulla Stampa, dando il ben ritrovato a Fabrizio Frizzi. “Se il modello Frizzi fosse un po' più diffuso, io credo che ci guadagneremmo tutti”.

COME STA FABRIZIO FRIZZI? IL MESSAGGIO DI CLIZIA FORNASIER

I fan di Fabrizio Frizzi non vedono l'ora che torni in tv, così i vertici Rai, anche perché L'Eredità senza il celebre conduttore non decolla. Il programma sta perdendo la prima sfida diretta degli ascolti con Mediaset da quando Frizzi non è al timone. The Wall ha asfaltato il quiz preservare di Raiuno ora condotto da Carlo Conti. I numeri parlano chiaro e sono riportati da ItaliaOggi: 5 milioni per Gerry Scotti, 3,4 milioni invece per L'Eredità targata Conti. Intanto continuano a crescere sui social i messaggi per Fabrizio Frizzi: in tanti gli scrivono per dargli quella carica che comunque la sua famiglia non gli fa mancare. “Un pensiero al mio, nostro amico Fabri che sta andando alla grande in questa volata, 'sta televisione aspetta a te!”, ha scritto ad esempio l'attrice Clizia Fornasier su Instagram, pubblicando una foto nella quale è ritratta proprio con l'amico Fabrizio Frizzi. Un post che è stato sommerso dai commenti: “Tornerà più forte”.

Un pensiero al mio, nostro amico Fabri che sta andando alla grande in questa volata?? 'sta televisione aspetta a te! Un post condiviso da Clizia (@cliziafornasier) in data: 25 Nov 2017 alle ore 02:40 PST

© Riproduzione Riservata.