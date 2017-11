GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO / Il cantante smentisce la rottura definitiva: "Non ci siamo mai lasciati"

Gigi D'Alessio è tornato sulle voci di rottura con Anna Tatangelo precisando che la loro storia d'amore non si è mai conclusa. Ha quindi messo le cose in chiaro anche con i giornali.

25 novembre 2017

La crisi tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo aveva rappresentato uno degli argomenti più dibattuti dal gossip di fine estate 2017, anche perché le voci erano state confermate attraverso un comunicato ufficiale dai due cantanti. A quanto pare però, ai problemi non ha mai fatto seguito una rottura definitiva al punto che Gigi e Anna negli ultimi tempi potrebbero persino essere sulla strada della riappacificazione. A raccontare qualche dettaglio in più sulle recenti questioni amorose è stato proprio il cantante napoletano in una recente intervista rilasciata a Bergamo Post. In tale occasione ha messo le cose in chiaro su questo amore, attaccando in modo abbastanza chiaro le riviste di gossip che hanno approfittato di questa crisi, per attribuire alla Tatangelo un flirt dopo l'altro, anche con personaggi noti nel mondo dei vip quali Bobo Vieri.

Gigi D'Alessio mette a tacere le voci di crisi con Anna Tatangelo

Intervistato da Bergamo Post, Gigi D'Alessio ha precisato: "I grandi amori non finiscono? Assolutamente. La verità è che io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo ca**ate. Le hanno attribuito dieci storie diverse in una settimana, figuriamoci, Anna è una ragazza seria". Parole forti, dette in difesa della donna che è stata per anni al suo fianco e con la quale condivide il figlio Andrea, di 7 anni. Eppure i fatti sembrano rivelare ben altro: da mesi Anna e Gigi non si vedono insieme e bisogna andare molto indietro nei social network per vedere i due cantanti nello stesso scatto su Instagram. La Tatangelo sembra, infatti, dedicare pienamente la sua attenzione al figlio Andrea oltre che alle amiche più care che non smettono di starle vicino. Gigi D'Alessio, invece, nella stessa intervista a Bergamo Post esprime la sua soddisfazione per una carriera che ancora prosegue per il meglio: "La vita ogni giorno ti insegna qualcosa, o ti toglie qualcosa. Succede sempre. Certo, 50 anni sono un bel traguardo. Dico la verità: a me questi cinquant'anni sono volati".

