GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ Daniele Bossari e Aida Yespica, l’alleanza in vista della finale

Grande Fratello Vip 2017 ed. 2, news dalla casa: Daniele Bossari e Aida Yespica mettono da parte le vecchie incomprensioni in vista della finalissima del 4 dicembre…

25 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Grande Fratello Vip 2017

La lunga permanenza nella prestigiosa flower spa del Grande Fratello Vip 2017 ha messo fine alle iniziali incomprensioni fra Daniele Bossari e Aida Yespica, che con il passare del tempo sono riusciti a superare tutte le divergenze e a stabilire un rapporto di profonda amicizia. I due finalisti del reality più spiato della tv, infatti, hanno passato gli ultimi giorni in completa solitudine, e questo ha fatto sì che entrambi si aprissero fino a raccontare dettagli molto intimi delle loro vite private. A due giorni dall'attesissima penultima puntata, in onda lunedì sera, i due appaiono oggi più uniti che mai e la venezuelana, complice la lunga permanenza, ieri si è aperta con il suo compagno di avventura raccontando l’incontro con il suo fidanzato Geppy e la nascita della loro turbolenta storia d’amore. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017, dopo una serie di incomprensioni che sembravano insuperabili, è nata una nuova amicizia?

I RICORDI NELLA STAZIONE DI TRISTOPOLI

Ieri sera, tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2017 hanno avuto la possibilità di fare un tuffo nel passato con una visita obbligata a Tristopoli. La produzione ha infatti importo ai concorrenti di lasciare momentaneamente la casa privilegiata per recarsi sui binari della leggendaria stazione abbandonata di Cinecittà. I concorrenti hanno avuto così l’occasione di ripensare alle prime settimane della loro avventura, quando vivevano ancora in due gruppi separati e il traguardo della finale in onda il 4 dicembre appariva ancora del tutto lontano. Coperti dai teli blu, quindi, gli inquilini ne hanno approfittato per rispolverare i vecchi ricordi e raccontare storie del passato, mentre Ignazio Moser, particolarmente concentrato sul futuro che l’attende in compagnia di Cecilia Rodriguez, ha cercato di comporre un cuore con i sassi della massicciata. Come avrà reagito la sua amata in seguito al suo romantico gesto?

