Gerry Scotti e il messaggio a Fabrizio Frizzi/ "Spero di averlo di nuovo contro tutte le sere"

Gerry Scotti, ai microfoni di Matrix Chiambretti, lancia un abbraccio e un messaggio all'amico-rivale Fabrizio Frizzi sperando di averlo nuovamente presto contro.

25 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Gerry Scotti

Fabrizio Frizzi e Gerry Scotti sono due dei conduttori più amati della televisione italiana. Il conduttore di Raiuno e quello di Canale 5 si sono sfidati per mesi durante il preserale: Frizzi con L’’Eredità e Scotti con Caduta Libera. Da quando, però, Frizzi è stato colto da malore, lo scorso 23 ottobre, Gerry Scotti ha perso il suo rivale tornando a scontrarsi con Carlo Conti. Gerry, però, pur avendo molto rispetto e ammirazione per Conti, spera di potersi nuovamente scontrare con Frizzi. “Spero di averlo presto di nuovo contro di me tutte le sere e che mi batta tutte le sere con il suo programma”, ha detto il conduttore di The Wall ai microfoni di Piero Chiambretti durante l’ultima puntata di Matrix Chiambretti. Una speranza che hanno anche tutti i fans, rassicurati dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi in cui Frizzi appare sereno accanto alla moglie Carlotta e alla figlia Stella. Come accade spesso nel mondo dello spettacolo, tra Gerry Scotti e Fabrizio Frizzi, nonostante la rivalità professionale, c’è non solo un profondo rispetto ma anche stima e amicizia. Scotti, infatti, durante l’intervista rilasciata a Piero Chiambretti ha confessato di aver subito contattato Frizzi dopo aver appreso del malore che lo aveva colpito. “Sono stato tra i primi a scrivergli e tra i primi su Instagram a pubblicare una bella foto che ci siamo fatti per strada io e lui. E’ una persona che stimo profondamente per il suo stile e per come è nella sua vita privata, che poi è quello che traspare in televisione”.

LA CARRIERA DI GERRY SCOTTI

Gerry Scotti è uno dei protagonisti assoluti di Mediaset. Tutti i suoi programmi sono un successo e il modo semplice e ironico che Scotti ha di condurre piace non solo agli adulti e agli addetti ai lavori ma anche ai bambini. Serio e professionale, Gerry Scotti ha ormai alle spalle una carriera lunghissima e ricca di trionfi. Durante l’intervista rilasciata a Piero Chiambretti ha tracciato un bilancio guardando al futuro: “In questo momento vado molto d’accordo con me stesso, con le cose che faccio e con le persone che mi circondano. Sono molto soddisfatto e quando uno è in pace con se stesso riesce a fare bene tutto quello che la vita gli chiede. Se si hanno salute e serenità, uno come me e come te (riferendosi a Chiambretti, ndr) possono andare avanti ancora almeno una decina d’anni, divertendoci a fare il nostro lavoro”.

© Riproduzione Riservata.