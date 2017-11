Gomorra 3, La serie/ Anticipazioni terza puntata: la caduta del boss

Gomorra 3 è pronta a voltare pagina con la nuova vita di Genny. Un grande Salvatore Esposito porta sullo schermo la caduta del boss, cosa vedremo la prossima settimana?

25 novembre 2017 Hedda Hopper

Gomorra 3, Genny Savastano

Ancora una volta Gomorra 3 ha sorpreso i suoi fan e con la seconda puntata in onda ieri sera ha riaperto un nuovo ciclo dando una risposta concreta a tutti coloro che avevano già accusato il colpo di una première non molto movimentata. Nonostanteil cambio di guardia alla regia, con l'uscita di scena di Stefano Sollima, la serie non ne ha sofferto. Ottima la fotografia della seconda puntata di Gomorra 3 che ci ha portato fin in Bulgaria alla corte di Ciro l'Immortale che per espiare le sue colpe è diventato il mastino di un boss locale. Il rapporto con il figlio di quest'ultimo e le continue vessazioni lo spingono a reagire in concomitanza con l'arrivo in città di un gruppo di napoletani il cui leader, Enzo, è pronto ad accogliere l'Immortale in famiglia. Ciro porta via la droga al suo capo non prima di aver ucciso lui e suo figlio e aver liberato una delle ragazze che quest'ultimo usava a suo piacimento. Ciro l'Immortale è tornato e la sua prossima meta è proprio Napoli. Come sarà la sua nuova vita?

GENNY PERDE TUTTO

Anche per Genny è arrivato il momento di pensare ad una nuova vita. Dopo un anno di gloria passato occupandosi degli affari del padre e dei suoi, nati sulle ceneri di quelli del suocero, il neo boss di Scampia, è pronto ad assumersi la responsabilità di tutto quello che ha fatto in passato. Genny ha ucciso suo padre, il braccio destro di quest'ultimo, e non ha nessuno di cui fidarsi se non Patrizia e la sua stessa moglie, Azzurra. Il suocero si è accorto delle sue macchinazioni e dei suoi loschi affari e nel finale della seconda puntata lo lascia povero e senza nessuno. Dopo averlo fatto picchiare a sengue, Avitabile da il colpo di grazia al genero: non potrà più vedere la moglie e il figlio, il piccolo Pietro. Genny solo e ferito si ritrova di nuovo a Scampia. Ripartirà da qua la sua scalata al potere?

IL RITORNO DI SCIANEL E DI CIRO

Anche le donne della serie si sono date da fare ieri sera. La seconda puntata di Gomorra 3 ha segnato il ritorno in libertà di Scianel che si lascia alle spalle la galera ed è pronta a pensare agli affari con un nuovo braccio destro, Patrizia, che ha fatto da ponte tra lei e Genny. Quest'ultimo gli ha offerto la sua droga e nuovi affari ma adesso che ha perso tutto, come farà a tenere a bada la iena? Le immagini della prossima puntata rivelano che è previsto un incontro tra Genny, Patrizia e Scianel. Dovrà affidarsi a lui adesso Genny per il suo ritorno in vetta? La chiave ancora una volta potrebbe essere l'uomo che gli ha portato via tutto (con il suo permesso, in parte), ovvero Ciro l'Immortale. Li vedremo combattere fianco a fianco come una sorta di ritorno alle origini? Non ci rimane che attendere la messa in onda della terza puntata della serie che segna già il giro di boa e l'inizio della discesa verso il finale di stagione.

