I MOSTRI/ Su Iris il film con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi (oggi, 25 novembre 2017)

I mostri, il film in onda su Iris oggi, sabato 25 novembre 2017. Nel cast: Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Franco Castellani, alla regia Dino Risi. La trama del film nel dettaglio.

25 novembre 2017

Il film I mostri va in onda su Iris oggi, sabato 25 novembre 2017, alle ore 21.30, Una commedia che è stata strutturata in diversi episodi ed è stata diretta nel 1963 da Dino Risi, uno dei registi italiani più famosi e apprezzati del nostro cinema. Il cast è composto da grandi attori del calibro di Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Franco Castellani, Lando Buzzanca e Mario Cecchi Gori. Quest'ultimo, che ha prodotto il film diretto da Dino Risi, ha anche interpretato una piccola parte, vestendo i panni di un automobilista che appare all'inizio dell'episodio intitolato L'agguato. Nel corso della sua lunga carriera Cecchi Gori ha prodotto oltre duecento film, collaborando con grandi registi come Ettore Scola (che ha curato la sceneggiatura de I mostri) e Federico Fellini. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

I MOSTRI, LA TRAMA DEL FILM

Come già anticipato, il film I mostri è suddiviso in ben venti episodi distinti e separati l'uno dall'altro e tutti interpretati dagli attori protagonisti ricorrenti del film (Tognazzi e Gassman). Ciascun episodio presenta tematiche decisamente differenti ma tutti sono ambientati nella capitale all'inizio degli anni 70. In ogni episodio Tognazzi e Gassman interpretano personaggi grotteschi, esibendosi in veri e propri sketch o in episodi più strutturati e complessi. Nel primo episodio, intitolato L'educazione sentimentale, un padre (interpretato da Gassman) cerca di insegnare al proprio figlio come relazionarsi con gli altri, anteponendo i propri interessi a quelli di chiunque altro. Dopo circa dieci anni, gli insegnamenti impartiti al giovane (interpretati da Ugo Tognazzi) si ritorceranno contro il padre, che verrà rapinato ed ucciso proprio dal ragazzo. Il secondo episodio (La raccomandazione) vede protagonista un giovane attore di fama internazionale intento a contattare telefonicamente un suo collega per raccomandare un attore in erba di sua conoscenza. Nel terzo episodio (Come un padre) un uomo estremamente geloso di sua moglie (Lando Buzzanca) piomba in piena notte a casa del suo migliore amico per rivelare a quest'ultimo di aver finalmente trovato le prove inequivocabili che sua moglie lo tradisce. L'amico cerca di rincuorarlo, invitandolo a tornare a casa. In realtà la donna è nascosta proprio all'interno del suo armadio.

