IL SEGRETO / Oggi 25 novembre non va in onda: ecco perché. Anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre

Il Segreto oggi 25 novembre non va in onda, sostituito da Amici di Maria De Filippi. Tornerà lunedì prossimo con una settimana ricca di grandi novità.

25 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Nuova brutta sorpresa per i telespettatori de Il Segreto che questo pomeriggio non troveranno la loro telenovela preferita nella programmazione di Canale 5. Come già accaduto, con grande rammarico, la scorsa settimana (quando invece le vicende di Puente Viejo sembravano confermate), anche oggi la guida Tv della rete ammiraglia Mediaset non prevede novità positive: Il Segreto non ci sarà e al suo posto troveremo prima Amici di Maria De Filippi e successivamente Verissimo dalle ore 16:00. La stessa sorte verrà riservata a Una Vita, ormai ridotta alla programmazione dal lunedì al venerdì, mentre Beautiful sarà più fortunato: la soap americana continuerà ad esserci anche di sabato facendo da traino al talent show condotto da Queen Mary. Per la prima volta nella storia de Il Segreto, la serie va in onda per soli cinque giorni alla settimana, confermando un periodo non certo eccellente dal punto di vista degli ascolti. Resta invece confermata la puntata serale, di recente spostata al mercoledì.

Il Segreto: le anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre

Per quanto riguarda le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda da lunedì 27 novembre al 1° dicembre, esse concederanno ancora ampio spazio alle gravi ferite di Raimundo. Il locandiere sarà ancora costretto a lottare tra la vita e la morte, con Donna Francisca al suo fianco. E finalmente qualche piccolo segno di miglioramento arriverà anche se l'uomo apparirà ben diverso dalla persona dolce e gentile di un tempo: sarà solo una fase transitoria della sua guarigione o dovremo rassegnarci a conoscere un nuovo Raimundo? A Los Manantiales continueranno a tenere banco i problemi di Camila, che continuerà a sentirsi sempre più sola e isolata all'interno della sua stessa casa: da quando Lucia è arrivata e ha deciso di sedurre Hernando, tutto è cambiato anche se Camila continuerà a non rendersene conto. Alle sorgenti anche Beatriz dovrà affrontare un'amara verità: Matias, seppur innamorato di lei, sembrerà non trovare il momento più opportuno per confessarle i suoi sentimenti...

