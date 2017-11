IO CI SONO/ Su Rai 1 il film che racconta la storia di Lucia Annibali (oggi, 25 novembre 2017)

Io ci sono, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 25 novembre 2017. Nel cast: Cristiana Capotondi, Alessandro Averone, Mariella Valentini, alla regia Luciano Manuzzi. Il dettaglio.

25 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 1

CRISTIANA CAPOTONDI NEL CAST

Il film Io ci sono va in onda su Rai 1 oggi, sabato 25 novembre 2017, alle ore 21.25. Una pellicola biografica che è stata creata e prodotta per la tv ed è stata diretta nel 2016 da Luciano Manuzzi, che ne ha curato anche soggetto e sceneggiatura. Nel cast del film figurano Cristiana Capotondi, Alessandro Averone, Mariella Valentini, Denis Fasolo, Giovanni Bissaca e Sara D'Amario. La trama è interamente ispirata al triste caso di cronaca nera che vide protagonista l'avvocatessa Lucia Annibali, sfigurata dal suo ex compagno attraverso l'impiego di una sostanza acida. A vestire i panni della protagonista è Cristiana Capotondi, una delle attrici italiani più apprezzate e amate del nostro cinema. Celebri sono le sue interpretazioni in film come Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi e La mafia uccide solo d'estate. Ma vediamo insieme la trama del film.

IO CI SONO, LA TRAMA DEL FILM

Il film ha inizio descrivendo i terribili attimi in cui la giovane e brillante avvocatessa Lucia Annibali viene barbaramente assalita da uno sconosciuto che sfregia il suo volto gettandole una sostanza acida sul viso. Poco dopo la storia compie un balzo temporale a ritroso di un anno, descrivendo il primo incontro tra Lucia e l'avvocato Luca Varani (l'uomo accusato di aver ordinato l'esecuzione). Quest'ultimo, fin da subito inizia un corteggiamento serrato e tra i due si instaura una relazione sentimentale caratterizzata da alti e bassi. Dopo vari mesi di frequentazione la storia arriva al capolinea, con Lucia più che mai decisa a troncare la relazione, soprattutto dopo aver scoperto che Luca è ancora legato alla sua ex fidanzata Sara. Dopo questo lungo flash back, la narrazione torna al presente, con l'avvocatessa che descrive il momento dell'aggressione. Un uomo a volto coperto si sarebbe nascosto nel suo appartamento gettandole addosso un acido che le ha provocato ustioni di terzo grado. Il racconto avviene con Lucia ancora in piena convalescenza in ospedale. Un nuovo flash back descrive i mesi precedenti l'aggressione in cui Lucia veniva perseguitata da Luca, contrario alla fine del loro rapporto. Secondo le prove raccolte da un investigatore privato assunto dalla stessa Lucia, Luca avrebbe assoldato due criminali rumeni per compiere il folle gesto ai danni dell'avvocatessa.

