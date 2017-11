JEREMIAS RODRIGUEZ/ "Mi piace essere affettuoso fisicamente anche con gli uomini" (Verissimo)

Jeremias Rodriguez, fratello di Belen ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è ospite questo pomeriggio nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

25 novembre 2017 Francesca Pasquale

Jeremias Rodriguez, Verissimo

È NUOVAMENTE AMORE CON SARA BATTISTI

Nel salotto televisivo di Verissimo di Silvia Toffanin, farà il proprio ingresso Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza che lo ha visto alle prese con un complesso rapporto con la modella e showgirl venezuelana Aida Yespica con tanto di presunto bacio. Tuttavia una volta fuori dalla casa, Jeremias sembra aver riallacciato il rapporto con la fidanzata Sara Battisti: “Sono sincero. Eravamo due persone nella stessa casa a cui mancava qualcosa e ci siamo fatti forza insieme. Della sua vita non posso dire niente. Io dico solo che quello che abbiamo fatto è stato deciso insieme, non ho obbligato nessuno né ho mancato di rispetto a qualcuno. L’altro giorno ho avuto la possibilità di parlare con Sara e ho riallacciato i rapporti con lei. Le ho raccontato tutto, la casa, i rapporti con gli altri concorrenti. Tutto. Ora sto con lei”.

JEREMIAS RODRIGUEZ, “IO OMOSESSUALE? EPPURE SE FOSSE”

Nel corso della stessa intervista rilasciata da Jeremias Rodriguez a Lettera Donna si è anche parlato delle donne che hanno rappresentato il passato del fratello di Belen come Carla Cruz. L’argentino ha rimarcato come si tratti di ‘acqua passata’ definendo allo stesso modo il flirt con la Yespica. Infine Jeremias ha voluto chiarire una volta per tutte le voci che lo vorrebbero omosessuale. Queste le parole dell’ex GF Vip: “L’ho rivista ma solo quando sono entrato in studio. Ci siamo salutati ma non abbiamo parlato. Credo che anche per lei ormai sia acqua passata, come lo è Aida per me, di cui comunque mi rimane un bel ricordo. Io omosessuale? Anche se fossi omosessuale, non vedo il problema. Per me siamo tutti uguali. Mi piace essere affettuoso con le donne e con gli uomini, anche fisicamente. Poi per il resto, mi sembra evidente: mi piacciono le donne”.

