JFK - UN CASO ANCORA APERTO/ Su Tv8 il film con Kevin Costner (oggi, 25 novembre 2017)

JFK - Un caso ancora aperto, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 25 novembre 2017. Nel cast: Kevin Costner, Joe Pesci e Tommy Lee Jones. La trama del film nel dettaglio.

25 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST KEVIN COSTNER

Il film JFK - Un caso ancora aperto va in onda su Tv8 oggi, sabato 25 novembre 2017, ore 21.15. Una pellicola del 1991 che è stata diretta da Oliver Stone e interpretata da alcuni grandi nomi del cinema internazionale come Kevin Costener, Joe Pesci e Tommy Lee Jones. La trama descrive gli avvenimenti che precedettero l'omicidio di John Fitzegarld Kennedy, per poi passare a narrare cosa accade dopo, analizzando le indagini ed il processo a carico di Oswald, considerato l'unico colpevole dell'agguato mortale. JFK- Un caso ancora aperto è la terza pellicola diretta da Oliver Stone in cui il regista narra la storia di un Presidente americano. Il film riscosse un enorme successo, arrivando anche ad aggiudicarsi ben due Premi Oscar, come miglior fotografia e miglior montaggio. Oliver Stone vinse poi un Golden Globe per la miglior regia dell'anno. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JFK - UN CASO ANCORA APERTO, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 1963 e gli Stati Uniti ed il mondo intero sono scossi dalla terribile notizia dell'uccisione del Presidente John Fitzgerald Kennedy. Le indagini, dirette dal procuratore Jim Harrison, portano a sospettare di Lee Oswald, che sarà poi l'unico accusato dell'attentato. Harrison ha intenzione di approfondire i legami tra Oswald ed alcuni ambienti malavitosi di New Orleans. Alcune prove inconfutabili sembrano dirottare l'attenzione del procuratore verso un pilota, David Ferrie. Poco dopo il governo intima a Harrison di non proseguire le indagini, sottolineando la totale estraneità di Ferrie. Una settimana dopo Lee Oswald viene ucciso e Harrison archivia il caso. Trascorrono tre anni e le indagini sul caso Kennedy vengono riaperte. Harrison scopre infatti che molti uomini di potere si mostrarono più che soddisfatti della morte del presidente. Come se non bastasse il rapporto ufficiale del caso presenta numerose lacune e punti oscuri. Harrison torna così ad interrogare diversi testimoni vicini sia a Lee Oswald che a David Ferrie. Uno di loro, Willei O Keefe conferma di aver assistito ad un dialogo in cui Ferrie ed Oswald pianificano l'uccisione del Presidente. Proseguendo nelle indagini Harrison scopre la presenza di interessi legati alle più alte cariche del governo, del FBI e addirittura di potenti cosche mafiose.

