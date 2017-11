LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA / Un flirt frenato dal fidanzato di lei (Grande Fratello Vip 2)

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 tra l’ex tronista Luca Onestini e la modella di origini ceche Ivana Mrazova sembra stia nascendo un forte feeling. Si formerà una nuova coppia?

25 novembre 2017 Francesca Pasquale

ONESTINI INNAMORATO DELLA MRAZOVA?

La seconda edizione del Grande Fratello Vip è ormai in dirittura d’arrivo con tutti i concorrenti ancora rimasti in gara pronti ad affilare le loro armi per riuscire a mettere le mani sulla prestigiosa vittoria. Queste ultime battute sembrano però anche potenzialmente importanti per la nascita di un nuovo possibile amore in particolare quello tra l’ex tronista Luca Onestini e la modella di origini ceche Ivana Mrazova. Nello specifico l’ex concorrente di Uomini e Donne nelle ultime ore si è dimostrato piuttosto vicino alla Mrazova rincuorandola dopo che Ignazio Moser le aveva fatto presente di avere qualche chilo in più rispetto all’inizio del Grande Fratello. Onestini immediatamente ci ha tenuto a rimarcare come il suo aspetto sia più attraente che mai ed anzi proprio questa maggiore rotondità la faccia diventare più bella ai suoi occhi. Apprezzamenti che lasciano poco spazio all’immaginazione nonché segnali evidenti di come la Mrazova ad Onestini piaccia moltissimo.

UN ALESSANDRO DI TROPPO

Luca Onestini sembra aver preso una sorta di cotta nei confronti di Ivana Mrazova come lo stesso concorrente del GF Vip ha confidato e confermato ai vari Lorenzo Flaherty e Raffaello Tonon. Tuttavia l’ex tronista ha anche manifestato disappunto per lo status sentimentale della modella rimarcando che nel caso fosse stata single certamente si sarebbe fatto avanti. Infatti, la Mrazova nel corso della propria esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, in diverse occasioni ha parlato del rapporto d’amore che la lega al proprio fidanzato Alessandro. Dunque è proprio la presenza di Alessandro nel cuore della bella Ivana a tenere a freno gli ardori di Luca Onestini che tra l’altro non perde occasione per farle dei complimenti come successo nelle ultime ore in cui ha evidenziato: “Oltre a essere bella, che lo vedono tutti, la cosa più bella che hai è il tuo essere pulita, e io da uomo non sai quanto lo apprezzi”.

