Moglie di Antonino Cannavacciuolo/ Chi è Cinzia Primatesta: la donna perfetta per lo chef stellato

Cinzia Primatesta è la moglie vetegariana dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo, ecco le dichiarazioni dell'uomo e il rapporto con lei fuori e dentro il lavoro.

25 novembre 2017 Valentina Gambino

Cinzia Primatesta, la moglie di Cannavacciuolo

La moglie di Antonino Cannavacciuolo è Cinzia Primatesta colei che, in qualche modo, l'ha "beffato" essendo vegetariana. Lo chef stellato è tornato in onda con "Ci pensa Antonino" ed ovviamente, questo ritorno in pista del campano, crea molta curiosità anche sulla sua vita privata. Il 42enne di Vico Equense, dopo Masterchef, Cucine da incubo e 'O mare mio, è il protagonista assoluto di questo nuovo programma dove si racconta nella sua inedita versione famiglia insieme alla moglie Cinzia. "Chi mi conosce lo sa, in tv sono me stesso, dico quello che direi in cucina", racconta lo chef stellato a Repubblica. Cannavacciuolo spiega che la televisione gli ha dato molto "ma che se fosse stato per lui, non l’avrebbe mai fatta. Sarei rimasto chiuso nella mia cucina. È tutta colpa o merito di mia moglie Cinzia. Fu lei a dirmi: fai sto provino! E sono venuti quelli di Masterchef da me, sul lago d’Orta. Non sono cambiato di una virgola. Parlo come parlo, porto il mio modo di fare in tv, per questo mi diverto".

Cinzia Primatesta, chi è la moglie dello chef stellato

Cannavacciuolo è sposato con Cinzia da svariati anni e dal loro matrimonio sono venuti al mondo Elisa di 8 anni e Andrea di 3 anni. Ma come si sono conosciuti? È proprio la Primatesta a raccontarlo sul sito Italiasquisita. Un allora Antonino appena 20enne, si approcciò al ristorante dei genitori di lei per la stagione estiva. Tra loro fu un immediato colpo di fulmine e, oltre ad essere marito e moglie sono anche soci in affari. Per amore, Antonino ha lasciato la sua amata Campania per trasferirsi in Piemonte, regione dove vive e lavora al fianco di sua moglie. “Sono fortunato perché io e mia moglie andiamo d’accordissimo”, ha confessato Antonino Cannavacciuolo in un’intervista a Visto, “Cinzia poi e una persona molto tranquilla ed equilibrata. Fa yoga, mangia solo cose sane ed è vegana: rispetto le sue scelte e le apprezzo, ma io a carne, formaggi, salumi e pesce non rinuncio”. Antonino Cannavacciuolo e la moglie Cinzia Primatesta gestiscono insieme il ristorante gourmet di Villa Crespi a Orta San Giulio, sul Lago d’Orta: “Ma abbiamo compiti diversi’” ha precisato lo chef: “Lei si occupa dell’aspetto manageriale e io ovviamente della cucina”.

