NCIS LOS ANGELES/ Anticipazioni puntata 25 novembre 2017

LA TRAMA, DOVE SIAMO ARRIVATI?

In seguito al tentativo di fuga, Hakeem (Bryshere Y. Gray) si presenta in tribunale per affrontare Annika (Grace Byers) ed evitare di perdere l'affidamento di Bella. Il giudice però conosce a fondo la famiglia di Angelo (Taye Diggs) e sembra propensa a credere alla donna piuttosto che al figlio di Cookie (Taraji P. Henson). Durante la sua arringa, l'avvocato sottolinea più volte che l'intera famiglia dei Lyon è composta da criminali ed ipotizza un danno enorme per la bambina, nel caso in cui venisse affidata ad Hakeem. I Lyon cercano di ribaltare l'opinione generale grazie alle deposizioni, ma Cookie fa dei commenti che irritano la giudice. In più Angelo aggredisce Tiana (Serayah) mentre si trova al banco dei testimoni, riuscendo a dimostrare che in diverse occasioni non sapeva dove fosse la bambina per via delle droghe consumate con Hakeem. In seguito alla testimonianza, il ragazzo accusa la fidanzata di mettere a rischio l'affidamento e provoca la loro rottura. Intanto, Andre (Trai Byers) rivela a Becky (Gabourey Sidibe) che il suo ex J Poppa (Mo McRae) parteciperà alla realizzazione del disco 20x20 e la invita a mettere da parte le loro questioni personali rimaste in sospeso. Una volta da soli, i due si accusano a vicenda per gli episodi precedenti, ma poi finiscono per dare sfogo alla passione. Il giorno della deposizione di Cookie, il difensore la spinge a rivelare alla corte di essere stata in prigione per diversi anni, nel tentativo di non dare modo ad Angelo di attaccarla proprio per quello. L'avvocato dell'accusa però cerca di spostare l'attenzione sul rapporto fra Cookie e Anika, riuscendo invece a trovarsi in difficoltà a sua volta. La donna infatti rivela di aver visto l'ex cognata tentare il suicidio e riesce a far perdere il controllo ad Angelo. Convinto di dover dare il proprio supporto alla famiglia, Lucious (Terrence Howard) riesce a convincere l'avvocato a farlo deporre in aula, fornendo ad Angelo un modo in più per attaccare i Lyon a causa del passato del rapper. Angelo decide poi di affondare ancora di più il colpo e di chiamare la madre a testimoniare. Diana (Phylicia Rashad) sfodera così la sua arma vincente: un video girato in uno dei suoi incontri con Hakeem in cui il ragazzo manifesta una forte preoccupazione per ciò che ha fatto in passato Lucious a tutta la famiglia. La giudice decide quindi di dare l'affidamento esclusivo ad Anika, senza dare ad Hakeem alcuna possibilità di vedere la figlia. Quella sera, Diana ed il resto della famiglia Dubois festeggiano il loro successo con un gruppo di invitati, fra cui la giudice e lo psichiatra che ha in cura Jamal (Jussie Smollett).

ANTICIPAZIONI PUNTATA 25 NOVEMBRE 2017

Dopo la decisione ferma di Lucious di occuparsi di quanto è accaduto in tribunale, la produzione dell'Empire si ferma nella realizzazione del nuovo disco. Calvin e Portia infatti sono sempre più sotto pressione a causa della mole di lavoro voluto da Eddie Barker, entrato in precedenza a far parte dell'etichetta grazie alla richiesta di Cookie. I due lavoratori decidono quindi di entrare in sciopero e spingono così Cookie a cercare una soluzione al più presto, prima di compromettere del tutto le vendite del nuovo album. Lucious invece organizza un accordo in nome del figlio Hakeem, nel tentativo di dimostrare di essere ritornato l'uomo che era un tempo. Sottovaluta tuttavia ancora una volta che le sue azioni potrebbero produrre delle conseguenze devastanti per tutta la famiglia. Intanto, Jamal e Andre si sentono pronti a dare un'ulteriore impennata alle reciproche relazioni, non sapendo che entrambi i loro amanti custodiscono dei segreti.

