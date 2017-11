NICOLA SAVINO/ “Se mi sono trasformato o se già ero una iena? Tutte e due le cose" (Verissimo)

Nicola Savino, conduttore del programma di Italia 1 Le Iene, è ospite questo pomeriggio nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale.

Nicola Savino a Verissimo

LANCIATO DA GIORGIO GORI

Tra poche ore su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il rotocalco Verissimo condotto come consuetudine da Silvia Toffanin. In studio faranno il loro ingresso tanti ospiti d’eccezione come nel caso di Nicola Savino, attuale presentatore de Le Iene nella puntata della domenica sera su Italia 1 assieme a Nadia Toffa. Per Savino quest’anno c’è stato il passaggio dalla Rai a Mediaset dopo la lunga esperienza alla conduzione di Quelli che il calcio. In una recente intervista rilasciata al portale TvZap.Kataweb, ha parlato proprio di questa sua svolta professionale: “Se mi sono trasformato o se già ero una iena? Tutte e due le cose. Lo ero già nella misura in cui ho già lavorato a questo programma, che nacque nel 1997 con delle puntate pomeridiane che duravano 25 minuti. Io fui ingaggiato nell’estate del 1998 da Giorgio Gori che mi vide come autore del Festivalbar. Fu subito un grande successo, prendemmo un Telegatto. Fu una rivoluzione, fatta togliendo tutto. Avevamo solo un tavolo, nessuna scenografia. Ora è tutto gigantesco, tutto molto grande. Ed è un piacere e un’emozione vedere che quello che avevi contribuito a ideare abbia dato dei frutti”.

PER NICOLA SAVINO 1,8 MLN DI FOLLOWER SU TWITTER

Nella stessa intervista Nicola Savino è andato a toccare tanti altri argomenti a partire dal ruolo che intende avere la trasmissione Le iene fino ad arrivare al grandissimo seguito di fan che ha sui social network e segnatamente su Twitter dove è arrivato a quota 1,8 milioni. Queste le parole di Savino: “Quello che facciamo noi è informare, non certo risolvere i problemi. Tu informi e sai che la consapevolezza è la prima strada verso la guarigione. Se ti dico che hai il raffreddore non ti guarisco, ma ti indico cosa c’è che non va. Se condurrò il DopoFestival? Non credo. Non ne so nulla, va detto che ancora saremmo tecnicamente in tempo. D’altra parte io a gennaio sarò impegnato con una nuova trasmissione su Italia 1 a cui tengo molto, anche se non posso anticipare nulla. 1,8 mln di followers su Twitter? Ho così tanti follower perché sono iscritto da un sacco di anni anche se ultimamente lo uso sempre meno. Mi fanno ridere i soliti: Spinoza e gli altri account divertenti, detesto gli hater di professione, i troll, detesto il fatto che qualsiasi cosa scrivi c’è qualcuno pronto a criticare in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo”.

