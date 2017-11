POIROT: LA DOMATRICE/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 25 novembre 2017)

Poirot: La domatrice, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 25 novembre 2017. Nel cast: David Suchet e Tim Curry, alla regia Ashley Pearce. La trama del film nel dettaglio.

25 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot: La domatrice va in onda su Rete 4 oggi, sabato 25 novembre 2017, alle ore 16.40. Una pellicola che è stata diretta nel 2008 da Ashley Pearce (già impegnato in altri film tv dedicati al detective belga) einterpretata da David Suchet (La rapina perfetta, Bigfoot e i suoi amici, Il delitto perfetto), Tim Curry (The rocky horror picture show, Legend, I Muppets e l'isola del tesoro) e Christina Cole (Una ragazza e il suo sogno, Jupiter - Il destino dell'Universo, Le morti di Ian Stone). Questo film tv fa parte dell'undicesima stagione della serie Poirot, composta da 4 film e realizzata fra il 2008 e il 2009. La trama è stata tratta dal romanzo La domatrice, scritto dalla nota scrittrice Agatha Christie nel 1938. Dal romanzo La domatrice era già stato tratto nel 1988 il film Appuntamento con la morte, diretto da Michael Winner e in cui Poirot era interpretato dal premio Oscar Peter Ustinov. Questo è il secondo adattamento cinematografico del romanzo, inserito nella serie tv dedicata proprio ad Hercule Poirot. La serie è proseguita per 13 stagioni ed è composta da un totale di 70 episodi, suddivisi in mediometraggi da 50 minuti circa e veri e propri film tv. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

POIROT: LA DOMATRICE, LA TRAMA DEL FILM

Il detective privato belga Hercule Poirot, si trova in vacanza a Gerusalemme. Qui sente parlare di alcuni scavi archeologici in Siria che potrebbero addirittura portare alla luce la testa di Giovanni Battista. Poirot entra quindi in contatto con Lord Boynton, responsabile degli scavi, che lo invita a fargli una visita. Arrivato in Siria, Poirot conosce il figlio del Lord, Leonard e la sua seconda moglie, Lady Boynton, una donna sadica e dominatrice, temuta e odiata da tutte le maestranze dello scavo. La situazione sembra molto tesa, quando proprio Lady Boynton viene trovata morta. Hercole Poirot viene naturalmente incaricato di indagare sull'accaduto. I primi sospetti cadono ovviamente su Lord Boynton e sul figliastro della donna, Leonard.

