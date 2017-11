Paolo Fox, oroscopo di oggi 25 novembre 2017: come sarà il weekend per l'Ariete? Scorpione impaurito

Oroscopo di oggi, 25 novembre 2017, di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele: Sagittario weekend in crescita. Scoprione in difficoltà, per la Vergine un sabato con grandi potenzialità

25 novembre 2017

Paolo Fox, torna l'oroscopo della giornata - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DI OGGI 25 NOVEMBRE 2017

Passiamo ora ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox nello specifico segno per segno. Lo facciamo tramite le parole a LatteMiele, partendo dai segni di Ariete e Scorpione. L'Ariete si trova a fare i conti con la propria impulsività. Da una parte questa forza, questa energia che si ha dentro può essere vantaggiosa perché quando ci si mette in testa una cosa vai avanti e non conosci limiti e dall'altra può essere fonte di grande stress se pretendi dagli altri una risposta immediata. Molti Ariete sono sulle spine perché c'è un progetto, un programma che si deve fare. C'è un cambiamento che vorresti attuare ma che ogni tanto crea qualche dubbio. I rapporti che si sono conclusi nell'estate si possono recuperare. Per lo Scorpione è inutile pensare negativo solo per paura di affrontare le novità. Si deve essere pronti all'azione. C'è paura di sbagliare. Domenica sarà una giornata sottotono, ma c'è ben presto grande successo. Umore molto ballerino.

SAGITTARIO IN CRESCITA, VERGINE NON STRESSARE IL FISICO

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 25 novembre 2017. Cresce il segno del Cancro che da domani vedrà la Luna favorevole per ben quarantotto ore. In amore potrebbero esserci dei risvolti romantici da non sottovalutare semplicemente per stare bene. Il sabato della Vergine ha delle potenzialità importanti. Alcuni potrebbero avere dei riscontri molto positivi, ma non bisogna stressare troppo il fisico. L'alimentazione va curata con grande attenzione. La Bilancia vive delle emozioni particolari ed è un po' indecisa, non sa cosa fare soprattutto nell'ambito del lavoro. Cresce il Sagittario che ha un progetto importante in mente. Nonostante domani sarà una giornata da dedicare al relax si prospetta un periodo in cui la capacità di azione e la buona proprietà nel dialogo porteranno a risposte in diversi settori. Attenzione però a ritrovarsi di fronte a un bivio di fronte al quale sarà difficile scegliere.

ARIETE ATTENTO ALL'IMPULSIVITÀ. I SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo l'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele analizzando i segni in difficoltà. L'Ariete deve fare i conti con la sua impulsività. Questo da una parte rappresenta una forza, ma può anche creare dei problemi. Nonostante questo qualche rapporto chiuso frettolosamente si potrebbe anche recuperare. Il Toro deve fare molta attenzione dal punto di vista economico, perchè si rischia di sentirsi anche un po' vessati da circostanze che si vorrebbero gestire con più tranquillità. E' un momento in cui non tutto va come si vorrebbe, ma bisogna anche avere la pazienza di aspettare tempi migliori. Nonostante il Leone sia sottotono c'è la possibilità di recuperare molto facilmente. E' stato un novembre che non sarà facile da dimenticare in senso negativo. Problemi per alcuni in amore hanno portato alla separazione, ma anche sul posto di lavoro non tutto sembra filare liscio. Forse sarebbe giusto prendere una decisione importante ed evitare ripensamenti.

