RAFFAELLO TONON PARLA DEI GENITORI / Video: mia madre non ha saputo fare il genitore (Gf Vip 2)

Raffaello Tonon parla dei genitori, video: il personaggio televisivo racconta particolari importanti del suo passato con la madre e col padre. Due rapporti difficili. Grande Fratello Vip 2.

25 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Raffaello Tonon parla dei genitori, Gf Vip 2

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017 risponde a Raffaello Tonon sottolineando che nonostante un rapporto complicato con i genitori è una bella persona. Il personaggio televisivo spiega che non ha problemi nei rapporti con gli altri, ma con sé stesso. Dopo la confessione rimane da solo con Giulia De Lellis, proprio, e Ignazio Moser aprendosi sul difficile rapporto col padre. Spiega: "Lui l'ho completamente rimosso dalla mia vita, tale è e tale rimarrà per sempre. E' una persona che si può definire come un pezzo di carne con gli occhi. E' un falso terribile. Mi ricordo delle cose. Fino ai venti anni ho avuto rapporti e poi altalenanti. E' un uomo di tutta apparenza". Sono chiare le sofferenze di Raffaello Tonon che ha voluto raccontare a delle persone con cui condivide un'avventura forte le sue emozioni. Un passato che non è stato facile per tanti motivi, lasciandosi trasportare dall'emotività di diverse situazioni. Clicca qui per il video della confessione di Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2.

RAFFAELLO TONON E IL RAPPORTO CON LA MADRE

Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2017 si lascia andare a delle confessioni sulla sua famiglia, commuovendosi anche di fronte a diversi inquilini. Si apre davanti a Ignazio Moser, Giulia De Lellis, Lorenzo Flaherty e Luca Onestini. Il noto personaggio televisivo dimostra grande maturità, affrontando con razionalità diverse situazioni della sua vita che prima non potevamo immaginare. Della madre spiega: "Ho la fortuna di avere mia madre. Sono il frutto di gente che non ha saputo fare il genitore. Sono stato un figlio amato male. Non sono stato incoraggiato, coccolato fisicamente ma non sostenuto". L'uomo sottolinea di aver detto alla madre di stimarla come donna, ma non come genitore. Spiega di non essere d'accordo poi che la mamma è sempre la mamma, perché non si è sentito supportato. Raffaello Tonon cerca di spiegare ai suoi colleghi quello che ha vissuto di fronte a una famiglia che non gli ha dato quello che avrebbe meritato.

© Riproduzione Riservata.