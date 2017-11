SHREK TERZO/ Su Italia 1 il film d'animazione della DreamWorks (oggi, 25 novembre 2017)

Shrek terzo, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 novembre 2017. Nel cast: i doppiatori Myke Miers ed Eddie Murphy, alla regia Chris Miller. Il dettaglio della trama.

25 novembre 2017 Cinzia Costa

ALLA REGIA CHRIS MILLER E RAMAN HUI

Il film Shrek terzo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 25 novembre 2017, alle ore 21.10. La pellicola d'animazione e avventura della DreamWorks è stata prodotta nel 2007 ed è la terza della saga dedicata a Shrek. Al pari dei precedenti capitoli, Shrek terzo ha letteralmente sbancato il box office arrivando a incassare oltre 730 milioni di dollari. La regia è stata curata da Chris Miller e Raman Hui, che hanno ottenuto diversi riconoscimenti di grande rilievo, come un Peolple's Choice, Kids' Choice Awards e due Golden Trailer Awards. Nel 2010 la DreamWorks ha prodotto anche un sequel. L'anno successivo è stato invece distribuito uno spin off della saga che vede protagonista il gatto con gli stivali, personaggio apparso per la prima volta in Shrek 2. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SHREK TERZO, LA TRAMA DEL FILM D'ANIMAZIONE

Il film inizia con il povero Principe Azzurro affranto per la scomparsa della madre e pieno di rancore verso Shrek, colpevole di avergli sottratto il regno di Molto molto lontano e l'amore di Fiona. Azzurro decide che il momento di riprendersi ciò che gli appartiene per diritto e così, inizia a pianificare la sua vendetta. Nel frattempo, a causa della malattia di re Harold (padre di Fiona) Shrek è costretto ad assolvere a tutti i doveri di corte accanto alla sua consorte Fiona. Tuttavia, il suo nuovo stile di vita pare non andargli a genio, tanto da fargli desiderare la sua vecchia esistenza tranquilla e solitaria nella palude. Poco prima di morire re Harold comunica a Shrek e Fiona la possibilità di cedere l'amministrazione del regno re Artù Pedragon, cugino in prima grado di Fiona. Mentre Shrek, sconsolato dalla morte del suocero, parte assieme al fidato Ciuchino alla ricerca di Artù, Azzurro chiama a rapporto tutti i cattivi delle favole affinché lo aiutino a riconquistare il regno di Molto Molto lontano. Mentre Shrek è in viaggio, Azzurro attacca il regno riuscendo nel suo intento di conquista. Per fortuna Fiona e le altre fanciulle delle fiabe riescono a trovare un nascondiglio e a sfuggire alla follia del principe. Quest'ultimo però, a causa della disattenzione di uno dei tre porcellini viene a conoscenza del viaggio di Shrek e di re Artù, futuro sovrano del regno di Molto molto lontano. Azzurro decide così di inviare una spedizione guidata da capitan Uncino che avrà il compito di eliminare Artù e di riportare al regno, sano e salvo, Shrek in modo tale da uccidere l'orco e compiere finalmente la sua vendetta.

