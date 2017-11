Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 25 novembre: Dodi Battaglia e Iago Garcia in studio

Sabato Italiano, anticipazioni e ospiti puntata 25 novembre: Eleonora Daniele accoglie in studio l'ex Pooh, Dodi Battaglia e l'attore spagnolo Iago Garcia.

25 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sabato Italiano

Nuovo appuntamento con il Sabato Italiano di Raiuno. Alle 15, Eleonora Daniele conduce una nuova puntata del programma Rai, diventato ormai un appuntamento fisso per gli italiani. Come ogni settimana, la conduttrice accoglierà personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dell’attualità pronti a raccontarsi e a ripercorrere la carriera insieme al pubblico e alla padrona di casa. Un programma che unisce le emozioni dei vip che accettano di mettersi a nudo davanti alle telecamere anche rivivendo momenti dolori della propria vita e l’ironia e il divertimento che sono propri della seconda parte del programma in cui si dà largo spazio alla musica e al ballo. Una trasmissione nuova che ha già conquistato il pubblico che ha promosso non solo la professionalità della conduttrice ma anche la formula del programma, capace di far aprire gli ospiti anche davanti ad uno specchio.

GLI OSPITI DELLA PUNTATA

Chi saranno, dunque, gli ospiti della nuova puntata del Sabato Italiano? Per gli amanti della musica, Eleonora Daniele accoglierà in studio Dodi Battaglia. Dopo lo scioglimento dei Pooh, la band più amata e longeva della musica italiana, Dodi Battaglia si è tuffato in una nuova avventura musicale e, per la prima volta, si esibirà con la sua nuova band. Per lo spazio dedicato al ballo, direttamente dalla pista di Ballando con le stelle, arriveranno l’attore spagnolo Iago Garcia che, dopo aver conquistato il pubblico italiano interpretando il perfido Olmo Mesia de Il Segreto, ha vinto un’edizione del programma di Milly Carlucci e i maestri Stefano Oradei e Veera Kinnunen. La sfida a colpi di ballo coinvolgerà anche Enzo Paolo Turchi che affiancherà Manuela Aureli in versione Raffaella Carrà e la mitica signora coriandoli di Maurizio Ferrini. Protagonista della confessione davanti allo specchio, infine, sarà un personaggio “fprte”, al centro dell’attualità in questo momento.

