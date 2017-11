TALE E QUALE SHOW 2017/ Pagelle e classifica semifinale: la vittoria a Davide Merlini, la Minetti penalizzata?

La semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2017 si è conclusa con la vittoria di Davide Merlini nei panni di Massimo Ranieri. Ecco la classifica provvisoria e le esibizioni più…

25 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Tale e Quale Show 2017

A ottenere la vittoria nella semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2017 è stato Davide Merlini, che ha conquistato il parere della giuria e degli altri concorrenti in sala portando in scena il suo Massimo Ranieri (voto 9). Fra i migliori anche Filippo Bisciglia, che è riuscito a calarsi nei panni di Enrico Ruggeri, realizzando una delle esibizioni più interessanti della serata. Bene anche Federico Angelucci (voto 7), che nei panni di David Bowie ha dato nuovamente prova di grande talento con una performance senza precedenti. Perfetto anche nella mimica e nella vocalità, per uno spettacolo che forse meritava di più (voto 9). Fra i migliori anche Marco Carta, che in scena nei panni di Miguel Bosè è stato il protagonista di una trasformazione estetica tutto sommato accettabile e di una prova canora molto convincente (voto 7). Fra i concorrenti che nel corso della serata hanno dato prova di grande interpretazione, ricordiamo anche la straordinaria Cyndi Lauper di Annalisa Minetti, penalizzata, forse in maniera un po' eccessiva, dal voto finale dei giurati.

LA CLASSIFICA DELLA SEMIFINALE

Davide Merlini, calandosi nei panni di Massimo Ranieri, ha realizzato una esibizione perfetta che gli ha permesso di scalare la classifica e ottenere la vittoria finale. La graduatoria della seconda serata del torneo di Tale e Quale Show 2017 ha visto inoltre in seconda posizione Tullio Solenghi e Marco Carta in ex aequo, seguiti da Filippo Bisciglia al terzo posto, da Federico Angelucci al quarto e da Valeria Altobelli al quinto. Sesta posizione per la Noemi portata in scena da Bianca Atzei, mentre Silvia Mezzanotte, dopo il podio della settimana scorsa, si è dovuta accontentare di un settimo posto. Seguono Manlio Dovì all'ottava posizione e Annalisa Minetti alla nona, mentre all'undicesima ritroviamo Alessia Macari, seguita da Lorenza Mario, che dopo aver conquistato la vittoria nel primo appuntamento ha dovuto arrendersi di fronte alla netta superiorità degli avversari. La storia del torneo, naturalmente, è ancora tutta da scrivere, dal momento che i dodici talentuosi concorrenti si giocheranno tutto nell'ultima puntata di venerdì prossimo. (Agg. Fabiola Iuliano)

© Riproduzione Riservata.