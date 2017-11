Tu si que vales 2017/ Diretta: chi conquisterà la semifinale del 2 dicembre?

Tu sì que vales 2017, anticipazioni e diretta; Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni presentano gli ultimi talenti prima di svelare i nomi dei semifinalisti.

25 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Tu sì que vales 2017

Nuovo e imperdibile appuntamento con Tu sì que vales 2017, il programma del sabato sera di canale 5 che continua ad incollare davanti ai teleschermi una media di cinque milioni di telespettatori indipendentemente dalla concorrenza di Raiuno. La scorsa settimana, infatti, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e tutta la squadra di Tu sì que vales 2017 hanno portato a casa ascolti eccellenti incollando davanti alla tv 5.552.000 spettatori pari al 29.4% di share. Un risultato che Mediaset spera di migliorare ancora con la puntata odierna che porterà sul palco gli ultimi talenti in cerca di gloria prima della semifinale del 2 dicembre. Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni presenteranno così gli ultimi artisti pronti a stupire la giuria che, come sempre, sarà composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari mentre la giuria popolare sarà guidata dall’insostituibile Mara Venier. Ballerini, cantanti, giocolieri, vignettisti, imitatori, illusionisti, comici, cabarettisti, contorsionisti, circensi, cartomanti, pittori e tanti altri talenti sono pronti a strappare il biglietto per la semifinale. Al termine della puntata, infatti, saranno svelati i nomi dei performer che accedono al penultimo atto del talent show di canale 5.

CHI CONQUISTERA’ LA SEMIFINALE PER TRA GLI ARTISTI DELLA SCUDERIA SCOTTI?

Oltre al circuito ufficiale, a Tu sì que vales 2017, c’è anche un circuito ufficioso in cui i talenti più stralunati entrano a far parte della scuderia Scotti. Di fronte a cantanti, attori e ballerini che arrivano sul palco convinti di avere talento anche quando manca, Gerry Scotti sveste i panni di giudice per indossare quelli di impresario e far entrare nella propria scuderia i talenti che, durante la puntata finale del programma, si contenderanno il premio di “Tu Si Que No Vales”. Le regole per i talenti della Scuderia Scotti sono uguali a quelle dei talenti di Tu sì que vales 2017. Spetta alla giuria e al pubblico decidere se l’avventura può continuare o finire. Anche tra gli artisti di Gerry Scotti, al termine della puntata, saranno svelati i nomi dei semifinalisti. Quella di questa sera, dunque, è assolutamente una puntata imperdibile in cui non mancheranno le emozioni, il divertimento e le risate. Come ogni settimana, dunque, sono tanti i motivi per restare sul divano e trascorrere alcune ore all’insegna della spensieratezza. Senza dimenticare le sorprese che lasciano sempre senza parole i giudici e i conduttori. Sin dalla prima puntata, infatti, ci sono state sfide di torte, schiuma e battaglie di cuscini. Cosa succederà, invece, stasera?

