ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni puntata 25 novembre: la vera storia di Moby Dick

Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni puntata 25 novembre, Alberto Angela racconta i segreti e la vera storia di Moby Dick svelando le curiosità sulla vita del mare.

25 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sabato, 25 novembre, alle 21.15 su Raitre torna l’appuntamento con la storia e la scienza. Alberto Angela conduce la nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta in cui si tornerà indietro nel tempo di quasi due secoli, un periodo in cui il mare era inesplorato e la gente lo considerava abitato da mostri, creature straordinarie e leggendarie. Alberto Angela, così, porterà il pubblico di Raitre alla scoperta di una leggenda letteraria come Moby Dick. Il romanzo scritto da Herman Melville nel 1851 è uno dei libri più letti al mondo e, ancora oggi, è amatissimo sia dai bambini che dagli adulti. Per scrivere il capolavoro della letteratura mondiale, Herman Melville si è ispirato ad una storia vera ovvero l'affondamento nel Pacifico della baleniera statunitense Essex, dovuto all'attacco di un enorme capodoglio. Alberto Angela, così svelerà al pubblico i segreti e i retroscena di una storia che è diventata protagonista di un libro diventato ormai leggenda.

ULISSE, LA VERA STORIA DI MOBY DICK

Nella puntata odierna di Ulisse, il piacere della scoperta, Alberto Angela racconterò la storia della baleniera Essex. Il viaggio comincerà dalla base di partenza di Nantucket, sulla costa orientale degli Stati Uniti per arrivare all’affondamento in pieno Oceano Pacifico ripercorrendo i momenti drammatici vissuti dall’equipaggio quando la baleniera fu attaccata da un enorme capodoglio. Non tutti, però, morirono: per i superstiti, però, restare in vita non fu affatto facile dal momento che rimare per 88 giorni in mare senza acqua e senza cibo. Alberto Angela svelerà così i segreti dei due più grandi oceani del pianeta: l’Atlantico e il Pacifico mostrando anche la natura di alcune delle isola più belle come le Galapagos, con la loro straordinaria natura incontaminata. Alberto Angela, poi, svelerà alcune curiosità sula vita del mare: dagli antichi strumenti di navigazione alle straordinarie creature che abitano i nostri mari, come, appunto, il capodoglio che, per anni, è stato oggetto di un caccia indiscriminato che lo ha portato quasi all’estinzione.

