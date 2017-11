UNA VITA/ Anticipazioni e news: oggi la telenovela non va in onda (25 novembre)

Anticipazioni Una Vita e news: oggi 25 novembre non va in onda. Tante le novità della prossima settimana a partire dall'arresto di Cayetana e dalla morte di Humilidad.

25 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una vita

Oggi Una Vita non andrà in onda e al suo posto Canale 5 trasmetterà la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Si ripeterà quindi la programmazione della scorsa settimana, che si manterrà tale (ad eccezione della pausa natalizia) fino alla primavera del 2018. Stessa sorte verrà oggi riservata a Il Segreto, a sua volta relegato alla sola messa in onda dal lunedì al venerdì. Beautiful invece non verrà sospeso di sabato e resterà confermato anche nel giorno pre-festivo a partire dalle ore 13:40. La settimana che attenderà i telespettatori italiani segnerà nuovi colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Cayetana e le accuse mosse da Humilidad in punto di morte. La moglie di Mauro ha infatti rilasciato una deposizione, menzionando la vedova di German come sua omicida: quel giorno, nel suo appartamento, avrebbe potuto evitare di colpirla violentemente al capo, considerando che in precedenza era già stata da lei fermata dai suoi terribili intenti. E queste parole, sembreranno portare Ignacio e Mauro finalmente sulla via giusta.

Una Vita: anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre

Mauro ha cercato a lungo di trovare una strategia per incastrare Cayetana, accusandola per almeno parte dei suoi crimini. E sembra proprio che l'opportunità che andava cercando, le verrà offerta su di un piatto d'argento: nelle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 da lunedì 27 novembre a venerdì 1° dicembre, infatti, lui e Ignacio accuseranno la dark lady di omicidio. Humilidad morirà soffrendo terribilmente e da quel momento in poi dovrà essere trovato un colpevole per quanto accaduto. La deposizione della defunta risulterà decisiva e i due agenti avranno l'autorizzazione all'arresto: per l'ennesima volta, Cayetana finirà in manette e a nulla serviranno le richieste disperate di Teresa all'amato. La maestra metterà le cose in chiaro con lui, mettendolo davanti ad un out out: se non farà un passo indietro, rilasciando Cayetana, tra loro non potrà esserci futuro. Ma nonostante i suoi sentimenti, questa volta le idee di Mauro saranno molto chiare.

