UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Nicola Panico, frecciatina avvelenata a Sara Affi Fella? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: dopo aver detto addio a Sara Affi Fella, Nicola Panico è tornato sui social per lanciare una frecciatina avvelenata a…

25 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Sara Affi Fella è la nuova tronista di Uomini e Donne

Fra poche settimane sul trono classico di Uomini e Donne vedremo approdare Sara Affi Fella, ex protagonista di Temptation Island 2017 che proprio qualche settimana fa ha messo la parola fine alla sua storia d’amore con Nicola Panico. La sua presenza a Uomini e Donne, però, non è andata giù a molti ex protagonisti del reality estivo, e nelle ultime settimane il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è stato investito da una marea di polemiche. Fra i tanti detrattori, anche il suo ex Nicola Panico, che nelle ultime ore ha condiviso su Instagram una didascalia, che sembra voler lanciare una frecciatina avvelenata alla tronista: “Che bello la mattina alzarsi e lavarsi una sola faccia!!!”. Le sue parole sono rivolte proprio a Sara Affi Fella e alla sua scelta, a detta dei tanti detrattori, di mettere fine alla loro storia d’amore in vista di un’opportunità televisiva? A questo link è possibile visualizzare il suo post.

IL NUOVO TRONISTA E LA SECONDA SCELTA DELLA STAGIONE

Si è appena conclusa una settimana molto complicata di Uomini e Donne, fatta di scelte, di litigi e di clamorosi colpi di scena. Le puntate che seguiranno tuttavia, saranno ancora più avvincenti, perché regaleranno al pubblico del trono classico l’attesissimo arrivo del nuovo tronista, Nicolò Briganti. 23 anni, siciliano, Nicolò è un piccolo imprenditore con obiettivi ben precisi nella vita, anche se ha vacillato quando si è trattato di confidare si suoi genitori l’inizio della sua nuova avventura nel dating show di Maria De Filippi. E mentre Tina Cipollari e tutti gli altri protagonista del parterre daranno il loro benvenuto al nuovo arrivato, un altro protagonista sarà sul punto di lasciare il dating show: si tratta di Alex Migliorini che, dopo aver conosciuto in maniera approfondita Claudio e Alessandro, è finalmente pronto a compiere la sua scelta finale e a gustarsi il suo tanto agognato happy ending.

