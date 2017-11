UOMINI E DONNE/ Anticipazioni “bacio accademico” per Gianni Sperti? Foto (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: con la laurea, Gianni Sperti ha ottenuto anche il prestigioso “bacio accademico”, ma a consegnargli l'ambito riconoscimento...

25 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Il parterre di Uomini e Donne

La notizia, negli ultimi giorni, ha fatto il giro del web: Gianni Sperti, protagonista di Uomini e Donne assieme a Tina Cipollari, ha da poco conseguito la laurea. Ad annunciarlo è stato lo stesso opinionista, che qualche giorno fa, su Instagram Stories, ha condiviso un’immagine che lo ritrae con il capo ornato dall'alloro e una tesi in bella mostra. Per commentare il suo traguardo, l’ex ballerino ha scelto poche semplici parole: “Finalmente una gioia”, ottenendo poco dopo messaggi affettuosi da parte dei suoi numerosissimi fan. Ieri sera, però, per Gianni Sperti è arrivato un altro riconoscimento, quello da parte di Tina Cipollari, che per congratularsi con lui ha scelto di donargli un dolce bacio. “Mi mancava pure il BACIO ACCADEMICO ed è arrivato!!! Ti amo”, ha quindi commentato lui su Instagram, evidenziando, ancora una volta, un’amicizia che non conosce confini. Se vi siete persi la sua immagine, potete cliccare qui.

“RADIO GEMMA” A SUPPORTO DEI TANTI FAN SUI SOCIAL

Gemma Galgani, amata protagonista del trono over, giorno dopo giorno regala ai suoi fan messaggi pieni di affetto nei quali condivide non solo il suo buongiorno, ma anche parole piene di speranza. È esattamente quello che è successo nella giornata di ieri, quando la dama di Uomini e Donne, sorprendendo i suoi seguaci su Facebook, ha condiviso un post molto singolare. Di seguito le sue parole: “Radio Gemma non è una radio che c’è Tutti i giorni, c’è Quando deve dare particolarmente tanta carica per la nuova giornata!!! C’è Quando sente che il fine settimana si sta avvicinando ma la stanchezza accumulata è tanta... in realtà c’è Sempre per ognuna di voi!!!!”. A cosa è dovuto il buonumore di Gemma? La dama, nella settimana che si aprirà lunedì, tornerà in scena portando nel parterre una serie di sospetti che coinvolgeranno Giorgio Manetti e Tina Cipollari, responsabili, a suo dire, di nascondere una liaison. Riuscirà la dama a trovare le conferme che cerca? A questo link vi segnaliamo il suo ultimo messaggio.

