Zecchino D'Oro 2017/ Le canzoni in gara e le novità. Ospiti Massimo Lopez, Shrek e Cristina D'Avena

Zecchino d'oro 2017, le canzoni in gara e le novità della trasmissione dedicata ai bambini che compie 60 anni: Massimo Lopez, shrek, Topo Gigio e Cristina D'Avea in studio.

25 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Zecchino d'Oro

Appuntamento imperdibile con la seconda puntata del 60° Zecchino d’Oro in onda su Rai1, in diretta dall’Antoniano di Bologna, alle 16.40 di sabato 25 novembre. A condurre l’atteso appuntamento con lo show dedicato alle canzoni dei bambini saranno Francesca Fialdini e la coppia comica Gigi & Ross. La conduzione del 60° Zecchino d’Oro è affidato a Carlo Conti che è riuscito a creare un vero e proprio show capace d’incollare davanti ai teleschermi, durante la prima puntata, 2 milioni e 300mila telespettatori e il 16.2% di share. Le canzoni in gara sono 12 e affrontano temi diversi come le favole, i social network e i sogni dei bambini. Gli autori dei testi e delle canzoni sono 18 mentre i 16 piccoli interpreti arrivano da dieci regioni diverse dell’Italia e sono stati selezionati durante un tour che ha toccato 30 città italiane. Ad accompagnare gli interpreti delle canzoni in gara saranno i bambini del Piccolo Coro “Mariele Ventre” diretto da Sabrina Simoni, composto da 60 elementi.

LA GARA E GLI OSPITI

Durante la seconda puntata del 60° Zecchino d’Oro verranno presentate le sei canzoni che non sono state ancora ascoltate. A votarla ci sarà una giuria di bambini e una giuria di adulti composta da quattro giudici d’eccezione, ovvero Gabriele Cirilli, che vestirà anche i panni di Shrek, Massimo Lopez, Roberta Lanfranchi e Cristina D’Avena che si esibirà anche in alcuni medley speciali con le canzoni più famose della storia dello Zecchino. In studio ci saranno anche i protagonisti di Regal Academy, una serie animata molto amata dai bambini e che tornerà presto con la seconda stagione. Spazio, poi, a Dario Bandiera, imitatore e rumorista. Ci sarà, poi, la postazione fissa di Radio Rai Kids che, con Armando Traverso, seguirà in streaming la trasmissione. In collegamento ci sarà poi il topo più amato dai bambini ovvero Topo Gigio. Non mancherà lo spazio dedicato alla solidarietà attraverso la campagna di raccolta fondi “Operazione Pane”, rivolta alle persone e ai nuclei familiari che vivono in povertà. E’ possibile donare inviando un sms solidale al numero 45511, attivo fino all’11 dicembre.

© Riproduzione Riservata.