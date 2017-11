ALESSANDRO GASSMANN/ Nel suo nuovo film un focus sul rapporto padri-figli (Che tempo che fa)

Il famoso attore e regista Alessandro Gassmann questa sera protagonista della puntata di Che tempo che fa condotta sulle frequenze di Rai 1 da Fabio Fazio.

26 novembre 2017 Francesca Pasquale

Alessandro Gassmann

REGISTA ED ATTORE DEL FILM “IL PREMIO”

Nella odierna puntata di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio nella prima serata di Rai 1, è ospite l’attore e regista Alessandro Gassmann che proprio dal 6 dicembre sarà protagonista nei botteghini italiani con il film Il Premio del quale ha curato anche la regia. Una pellicola nella quale viene raccontato a proprio modo il rapporto tra padri e figli con un cast d’eccezione nel quale sono presenti tra gli altri Gigi Proietti (a sua volta ospite questa sera a Che tempo che fa), Rocco Papaleo e Anna Foglietta. In attesa di scoprire di più sul film e magari di assistere a qualche scena in anteprima, vi riportiamo l’impressione che Gassmann ha raccontato nel corso di una intervista rilasciata a La Repubblica: “Alla fine c’è un’emozione fortissima. Ed è la cosa che più mi ha sorpreso quando ho fatto vedere il film ad alcune ‘cavie’. Sapevo che sarebbe stato divertente, non mi aspettavo che toccasse corde profonde”.

ALESSANDRO GASSMANN, UN FILM ON THE ROAD

Nella stessa intervista, Alessandro Gassmann ha parlato in maniera più dettagliata del proprio ruolo e della trama raccontata in questo film definito da alcuni critici cinematografici ‘on the road’: “Poi ci sono io che sono suo figlio Oreste, e partecipo al viaggio perché costretto, pagato, e l’altra figlia, Lucrezia, che fa la blogger, interpretata da Anna Foglietta, che si intrufola nel gruppo. Un viaggio pieno di imprevisti e una famiglia strana, un po’ fuori dal comune nella quale però i meccanismi personali fra padri figli e nipoti sono sempre gli stessi... Una famiglia anomala ma in fondo tutte le famiglie lo sono, del resto lo è stata anche la mia e sicuramente ci sono degli spunti personali, anche se non è la mia storia. È la storia di un vecchio signore che scopre di avere vicino a sé le cose più importanti della sua vita, che fino a quel momento gli erano sfuggite perché trascinato lontano dal proprio talento. Quindi un viaggio, una serie di incontri, ma anche un’occasione per affrontare le dinamiche familiari, per conoscersi davvero”.

