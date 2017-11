BULL/ Anticipazioni del 26 novembre 2017: il primo fallimento per lo psicologo? (finale di stagione)

Bull, anticipazioni del 26 novembre 2017. Un nuovo caso di JP mette in difficoltà la squadra, quando la stessa giuria viene minacciata dal cliente dell'accusa.

Bull, in prima Tv assoluta su Rai 2

BULL, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, domenica 26 novembre 2017, Rai 2 trasmetterà l'ultimo episodio di Bull, in prima Tv assoluta. Sarà il 23°, dal titolo "Benevolo inganno". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati due settimane fa: un'intera palazzina esplode travolgendo diverse persone che si trovavano all'interno di un ufficio. JP (Eliza Dushku) convoca quindi Bull (Michael Weatherly) perché le restituisca il favore pattuito in precedenza e l'aiuti a supportare la difesa di uno dei suoi clienti, accusato di aver provocato l'esplosione. Secondo le indagini sembra che l'evento sia stato provocato da un gruppo di eco-terroristi, le cui prove sarebbero presenti nel server dell'imputato. La squadra accoglie tuttavia con diffidenza la collaborazione fra lo psicologo e la penalista, specialmente Danny (Jaime Lee Kirchner). Alcune delle persone rimaste ferite nell'esplosione sono infatti sue conoscenti e non intende proteggere chi avrebbe potuto provocarne la morte. Lo psicologo finisce inoltre per alzare la voce con Cable (Annabelle Attanasio), per via del suo rifiuto a collaborare con il caso. Poco prima del caso, Bull insinua che JP non voglia scoprire la verità e farsi consegnare le prove richieste dalla controparte ed i due finiscono per litigare in modo furioso. L'avvocato crede infatti che la richiesta del governo di poter avere i dati in suo possesso solo per individuare i responsabili sia del tutto fuori luogo e che violi i diritti di privacy del suo cliente. Quella sera, Danny pedina Harry Kemp (Luke Kirby) per scoprire i suoi segreti, mentre Benny (Freddy Rodríguez) chiede invano un aiuto ad un suo amico della Homeland per poter avere copia del server. Con sua grande sorpresa, JP scopre che Bull non ha intenzione di mollare la causa e di partecipare alla selezione della giuria. Intanto, Chunk (Chris Jackson) sorprende Danny a frugare fra i cappotti e scopre che sta seguendo Kemp da diversi giorni. L'amica gli chiede in prestito un trasmettitore con l'intenzione di ascoltare le conversazioni private del sospettato, riuscendo a piazzare la cimice grazie ad un finto scontro lungo la strada. Una volta in ufficio, Bull scopre che Danny è riuscito ad ottenere il server e che Cable alla fine ha acconsentito a decriptare i dati che sono di loro interesse. Più tardi, Bull trova il modo di scusarsi con Cable e scopre che ha trovato dei dati sul suo passato violando la privacy. Lo psicologo infatti ha fallito per ben due volte l'esame per diventare avvocato, ma la giovane hacker crede comunque che sarebbe meglio non rendere disponibili i segreti di tutti i cittadini. In aula, Bull decide di fare retromarcia e convince JP a difendere il diritto dei suoi clienti di non fornire i dati al governo. La squadra però continua ad andare avanti con le ricerche e scopre che l'attentato avvenuto in città è strettamente collegato ad uno scoperto sul conto di uno dei soci: Kemp.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 26 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 23 "BENEVOLO INGANNO"

Bull è ormai arrivato al suo finale di stagione, fra colpi di scena romantici e non solo. Il recente incontro con JP sembra aver risvegliato un interesse amoroso nel protagonista, che è sempre più affascinato dalla determinata penalista. Dati gli accordi precedenti, lo psicologo dovrà ancora collaborare con JP per un nuovo caso, che questa volta metterà ancora più in difficoltà l'intera squadra. Il Trial Analysis dovrà infatti raggiungere Miami al fianco dell'avvocato per lavorare su un caso collegato al traffico di droga, un impegno difficile dato che in pericolo questa volta non ci saranno solo i clienti di JP, ma anche i giurati stessi. Per riuscire a proteggere l'identità dei membri della giuria, la squadra dovrà controllare ogni persona presente in aula grazie ad un monitor, in modo da non essere visti da nessuno. Questo tuttavia renderà sempre più complicato il compito di Bull ed il suo lavoro come consulente di parte.

