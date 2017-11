Barbara d'Urso contro i Rodriguez/ Belen punge, Cecilia e Jeremias rifiutano l'invito: l'ira della conduttrice

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

Barbara d'Urso contro la famiglia Rodriguez

“Faccio il 22% di share anche senza parlare dei Rodriguez”. Più che una frecciatina quella di Barbara d'Urso è una bordata nei confronti della famiglia argentina. Il caso è stato aperto a Domenica Live, quando alcuni degli ospiti in studio hanno chiesto alla conduttrice se Cecilia Rodriguez sarebbe stata ospite dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip. I dubbi sulla partecipazione dell'ex concorrente del reality show erano tanti, anche perché il fratello Jeremias non ha partecipato neppure a Pomeriggio 5. “Quel posto non è per Cecilia”, taglia corto Barbara d'Urso provando ad evitare l'argomento. Quando però gli ospiti insistono la conduttrice spiega: “Questo è un programma democratico, ognuno è libero di accettare o meno gli inviti”. Inoltre, tiene a precisare che se si parla dei Rodriguez è perché la scena dell'armadio all'interno della casa del Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti, ma tra poco si parlerà invece dell'Isola dei Famosi, quindi i riflettori sulla vicenda si spegneranno. “Sarà impegnata con il cambio degli armadi”, scherza Simona Izzo. L'assenza è stata notata anche da Vladimir Luxuria, che ha fatto un'altra battuta: “Cecilia sarà rimasta chiusa nell'armadio”.

BARBARA D'URSO AL VELENTO CONTRO LA FAMIGLIA RODRIGUEZ

Barbara d'Urso replica dunque alla famiglia Rodriguez. Una battuta che coinvolge anche Belen, la quale dal canto suo in un'intervista al Maurizio Costanzo Show aveva velatamente criticato programmi come quelli di Barbara d'Urso. “Ci sono certi talk show di cui non voglio fare nomi per non beccarmi una denuncia dove ci stanno donne arrabbiate che si scagliano contro altre donne solo per essersi lasciate col fidanzato”. Una provocazione sulla quale Barbara d'Urso non è passata sopra. La showgirl argentina evidentemente non ha apprezzato il modo in cui la conduttrice ha trattato l'argomento relativo alla fine della relazione tra la sorella Cecilia e Francesco Monte. Non sembra casuale il fatto che Jeremias Rodriguez abbia declinato l'invito, guarda caso neppure Cecilia è ospite di Barbara d'Urso. “Qui vengono artisti che hanno una professione e un signor curriculum. Oggi parliamo di Cecilia Rodriguez, domani dell'Isola dei Famosi”, la replica della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live.

