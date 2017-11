Carla Elvira Lucia Dall’Oglio/ Silvio Berlusconi, chi è la sua prima moglie dalla vita privata “segreta”

Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, chi è la prima moglie di Silvio Berlusconi: tra la vita privata super segreta fino al rapporto molto stretto con la figlia Marina Berlusconi

26 novembre 2017 Niccolò Magnani

Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, la prima moglie di Berlusconi

Gli 81 anni di Silvio Berlusconi sono stati di certo un evento importante per la famiglia dell'icona delle telecomunicazioni italiane: tra le figure meno considerate però vi è di certo la sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall'Oglio. Il loro matrimonio però è durato 20 anni, una storia d'amore che ha regalato ad entrambi la nascita dei due figli Marina e Pier Silvio, e che parla in modo indiretto della giovinezza del Cavaliere. La donna incontra infatti il futuro imprenditore ad appena 24 anni ed il loro incontro è così importante, nonostante la sua brevità, che i due decidono di sposarsi nel giro di pochi mesi. Schiva di fronte alle macchine fotografiche dei paparazzi e poco incline al gossip, Carla Elvira Lucia Dall'Oglio è balzata fra le testate nazionali già negli anni '80, quando il suo matrimonio con Berlusconi si conclude a causa della relazione fra il patriarca di Fininvest con Veronica Lario, la sua seconda moglie. Anche per questa sua scarsa propensione per le telecamere, in netto contrasto con la visibilità dell'ex marito, la donna ha preferito adottare una vita in solitaria, fatta di viaggi che la vedono alternare l'Italia e la Gran Bretagna, dove vive la figlia Marina e dove ha cercato di riprendere respiro dopo la conclusione della sua relazione con Berlusconi. Come sottolinea Donna Glamour, Carla Lucia Elvira Dall'Oglio ha sofferto infatti di un esaurimento nervoso in seguito alla separazione consensuale, avvenuta nell'85.

IL LEGAME CON LA FIGLIA MARINA

Il legame fra Carla Elvira Lucia Dall'Oglio e la primogenita Marina è visibile fin dal nome di battesimo della figlia di Silvio Berlusconi. La 51enne è infatti conosciuta da tutti con il nome di Marina, ma in realtà il suo nome all'anagrafe è Maria Elvira. Il suo secondo nome è quindi identico a quello della madre, ma a differenza di quest'ultima è riuscita a stare al centro dei riflettori promossi dal cognome Berlusconi pur rimanendo al di fuori del gossip ed a conquistare un posto in prima linea nella holding di famiglia. Carla Elvira Lucia invece ha scelto il silenzio e questo fin dal suo primo incontro con Silvio Berlusconi, avvenuto a La Spezia ad una fermata del tram. Un colpo di fulmine fra i due perfetti sconosciuti, trasformato poi in un fidanzamento lampo ed in un matrimonio celebrato presso la parrocchia di viale San Gimignano di Milano. Ed è Bruno Vespa a scrivere di quel loro primo incontro fatale, all'interno del suo libro "Primo amore. I ricordi", un excursus delle vicende romantiche e di gioventù della classe politica. Fra cui anche Silvio Berlusconi, che a quanto scrive il giornalista rimane letteralmente folgorato da Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, tanto da seguirla in auto dopo averla vista alla stazione centrale di Milano ed infine facendosi trovare per caso alla fermata del tram.

© Riproduzione Riservata.