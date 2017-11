Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Nuove accuse per l'argentina: "Sei stata incoerente!" (GF VIP 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, l'argentina non vede l'ora che esca dalla Casa del Grande Fratello Vip 2 per stare con lui. Intanto il pubblico l'accusa di incoerenza...

26 novembre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez non vede l'ora di rivedere il suo Ignazio Moser, tanto quasi da augurarsi che sia proprio lui ad uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip 2 lunedì nella nuova diretta. La showgirl argentina lo ha confessato nel corso dell'intervista fattale da Silvia Toffanin a Verissimo, dove è tornata a parlare di questa relazione appena nata. I telespettatori si sono però scatenati sul web, trovando un'incoerenza nel racconto fatto dall'argentina a Silvia Toffanin sulla rottura con Francesco Monte. Io e Francesco ci siamo amati alla follia, volevamo sposarci, ma quando sono entrata nella Casa c’erano già problemi e incomprensioni che andavano risolti. [...] All’inizio mi ha messo sempre al primo posto, poi Francesco ha avuto il bisogno di realizzarsi e mi ha messo in secondo piano. Questa è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mi sono sentita fuori dalla sua vita" ha raccontato infatti Cecilia, ma sul web sono fioccate le critiche.

CRITICHE PER CECILIA: IL PUBBLICO NOTA UN'INCOERENZA...

"Che faccia tosta...ma i problemi con l ex non poteva risolverli a fine programma come le persone normali e sfogare i suoi istinti fuori in privato?? E meno male che la trattava da principessa immagino il contrario cosa combinava questa!!!Pessimo esempio, pessimo personaggio non adatto a stare in TV" scrive infatti una telespettatrice, appoggiata da chi ha notato la medesima cosa "Ma come... prima di uscire dalla casa ripeteva che francesco per 4 anni aveva messo da parte il suo sogno di diventare attore per stare dietro a lei.. ed ora a verissimo dice che lui l'ha messa da parte?!?! Cecilia tu non sai nemmeno cosa vuol dire coerenza!!!". Spiegazioni quelle di Cecilia che non sono quindi piaciute al pubblico, così come continua a non piacere la storia nata con Ignazio Moser.

