Celebrity Masterchef Italia / Seconda puntata su TV8: vip a Montalcino e poi con Iginio Massari (replica)

Celebrity Masterchef Italia, anticipazioni: seconda puntata in replica e in chiaro su TV8, ecco le prove dei vip e dove andranno per questo nuovo appuntamento TV.

26 novembre 2017 Valentina Gambino

Celebrity MasterChef

Dopo il grandissimo successo della prima edizione, Celebrity Masterchef Italia sta tornando con il secondo capitolo. Nel frattempo, la passata stagione andata in onda su SkyUno lo scorso marzo, approda in chiaro su TV8, per tracciare i contorni di ciò che rivedremo a breve. La scorsa domenica 19 novembre, è andata in onda la prima puntata dello show culinario con personaggi famosi ai fornelli e, dopo le presentazioni di rito, i concorrenti Vip si sono messi in moto per dimostrare il loro valore anche in cucina. Come sempre, ritroveremo in studio: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri, pronti a giudicare tutti i piatti dei cuochi in gara. Chi vedremo in pista durante la seconda stagione? Eccovi le anticipazioni. Si scontreranno per una sfida all’ultima piastra, la scrittrice e giornalista Barbara Alberti, la showgirl Laura Barriales, l’attore Davide Devenuto, l’astronauta Umberto Guidoni, il giornalista di Sky Sport Valerio “Fayna” Spinella, l’attrice e cantante Serena Autieri, la campionessa olimpica Margherita Granbassi, l’ex calciatore ora dirigente sportivo Lorenzo Amoruso, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, la cantante Orietta Berti, l’arbitro e imprenditore Daniele Tombolini, e la cantante Anna Tatangelo. Nell'attesa di poterli vedere, eccovi cosa accadrà stasera, durante la seconda puntata (in replica) della prima stagione.

Celebrity Masterchef Italia, seconda puntata

Lo spin-off del cooking show con protagonisti i vip, vedrà tornare in pista i tre mostri sacri della ristorazione. Ma chi troveremo dietro i fornelli? I 12 concorrenti sono: il cantante Alex Britti, l’astrologo Antonio Capitani, l'attrice Maria Grazia Cucinotta, la conduttrice Roberta Capua, la presentatrice Elena Di Cioccio, il nuotatore Filippo Magnini, la discografica Mara Maionchi, il rapper Nesli, la deejay Marisa Passera. I vip in gara dovranno vedersela con la nuova Mistery Box e degli ingredienti particolarmente strani: funghi shiitake, lupini di mare, sedano rapa e animelle di vitello. Con questi dovranno realizzare il piatto che più li rappresenta. Successivamente, il migliore della prova riceverà un buon vantaggio per l'Invention Test con protagonista anche lo chef Daniel Facen che darà preziosi indizi e consigli per la prossima prova. Chi perderà, dovrà immediatamente abbandonare la cucina di Celebrity Masterchef Italia. Successivamente, i concorrenti si recheranno a Montalcino, nella Val d'Orcia dove divisi in squadre, dovranno preparare un pranzo comunitario a base di pici, cinghiale e ciambellone. La squadra perdente sarà alle prese con un Pressure Test dedicato alla pasticceria con protagonista Iginio Massari, con un prodotto di pasticceria francese molto complesso: il Macaron. Il peggiore della puntata, dovrà quindi abbandonare per sempre il famoso cooking show.

