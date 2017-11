Che tempo che fa / Ospiti e anticipazioni 26 novembre: Silvio Berlusconi e Gianna Nannini

Che tempo che fa, anticipazioni 26 novembre: nonostante gli ascolti flop, Fabio Fazio torna in televisione con Silvio Berlusconi tra gli attesi ospiti dello show.

26 novembre 2017 Valentina Gambino

Che tempo che fa, anticipazioni

Non è certo un buon periodo per Fabio Fazio. Nonostante Che tempo che fa sia oggettivamente uno show valido, intelligente e garbato, forse nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Rai, non funziona come dovrebbe. Che la trasmissione faccia ormai ascolti flop è un dato di fatto. La Rai però, avrebbe fatto sapere che tutto ciò, non influenza negativamente sugli incassi pubblicitari della rete. Il Giornale online però, pare non pensarla nella stessa maniera. La testata giornalistica infatti, sembra essere sicura che il valore dei break pubblicitari all'interno di Che tempo che fa sia nettamente diminuito: se si abbassano gli spettatori quindi, gli spot vengono pagati di più di quanto valgono. Se gli ascolti TV calano inoltre, cala anche il valore dello spot, una formula chiara e – oggettivamente – sempre valida. I numeri riportati da Il Giornale con tanto di grafico, sembrano parlare in modo evidente ma nel frattempo la Rai non corre ai ripari e sostiene che tutto vada bene. "Confrontando i risultati complessivi del prime time domenicale di Raiuno dell'autunno 2017 rispetto all'identico periodo dello scorso anno, Che tempo che fa guadagna complessivamente un +1,83% di share: la rete ha il 16,35% contro il 15,52% del 2016. Con un costo di 410mila euro a puntata, ovvero un terzo di un episodio di una fiction", si apprende.

Che tempo che fa, Berlusconi tra gli ospiti

Forse per risollevare le sorti del programma, Fabio Fazio per la nuova puntata domenicale di Che tempo che fa, si è industriato non poco portando in scena ospiti di tutto rispetto. Scopriamo, grazie alle anticipazioni, quali saranno i personaggi pubblici che si avvicenderanno nel famoso salotto televisivo della rete ammiraglia di Casa Rai. A partire dalle 20,30 circa di oggi, domenica 26 novembre 2017, il conduttore televisivo sarà pronto ad ospitare Alessandro Gassman, il regista Giuseppe Tornatore che, tra le tante cose, avrà modo di dire ancora una volta la sua sulla spinosa faccenda delle molestie del cinema in quanto, come ben sapete, anche lui è stato accusato dalla showgirl Miriana Trevisan. Per la musica, spazio per la cantante toscana Gianna Nannini che presenterà il suo nuovo album dal titolo “Amore Gigante”. Poi ci sarà una bella intervista a Gigi Proietti. L'ospite più atteso della puntata è senza ombra di dubbio Silvio Berlusconi. Il cavaliere sarà comodamente seduto sulla poltrona del programma per la seconda volta. Fabio Fazio avrà modo di parlare con lui di politica (in vista delle elezioni della prossima primavera) e non solo.

