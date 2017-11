DEMETRIO ALBERTINI/ Verso la presidenza FIGC? (Che tempo che fa, 26 novembre)

Demetrio Albertini ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Possibile candidato alla presidenza FIGC, parlerà dei problemi da risolvere del calcio italiano

26 novembre 2017 Fabio Belli

Domenica 26 novembre Fabio Fazio ospiterà nel salotto televisivo di “Che tempo che fa” su Rai 1 quello che viene indicato da più parti come l’uomo nuovo del calcio italiano, ovvero Demetrio Albertini. Colui che ha già sfidato Carlo Tavecchio nel 2014 anche per la presidenza federale, perdendo la battaglia, potrebbe tornare ora a candidarsi per la presidenza della FIGC dopo il disastro della qualificazione ai Mondiali mancata dagli azzurri dopo sessanta anni di presenza ininterrotte nella rassegna iridata. Albertini è stato molto critico in questi anni sulla gestione Tavecchio, e potrebbe essere lui il candidato per sostituirlo e aprire un nuovo corso, col sostegno importante di Damiano Tommasi e dell’Associazione Calciatori, che dopo l’eliminazione dell’Italia contro la Svezia non ha accettato qualunque proposta di rilancio da parte del vecchio Consiglio Federale, chiedendo immediatamente nuove elezioni e respingendo la proposta di commissariamento da parte del presidente del CONI Malagò.

MA IL FAVORITO PER LA FIGC E' UVA

Bisogna dire che le quote dei bookmaker, spesso indicative, vedono Michele Uva come più probabile nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quotato 2.50, mentre l’ex presidente della Lega di B Andrea Abodi viene quotato 3.00 e l’attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, il senatore Carlo Sibilia, a 3.50. Albertini viene quotato 4.00, papabile ma non favoritissimo, anche se ha al momento il vantaggio, condiviso con Abodi, di non occupare altre cariche. Dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, le parole di Albertini sono state perentorie in favore del rinnovamento: “Al momento sono fuori da tutto e sto facendo il mio percorso, ma ci dovesse essere l’opportunità di condividere con le componenti del calcio per riattivare il movimento del calcio, certamente. Non sto parlando di ruolo, ma della forma. Credo sia arrivato il momento di capire le cause e avere il coraggio di cambiare, e lo dico da esterno.” Parole che ribadirà anche nell’intervista di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.

