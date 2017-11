Domenica In oggi 26 novembre non va in onda, ecco perché: le sorelle Parodi torneranno su Rai 1?

26 novembre 2017 Valentina Gambino

Domenica In

Domenica In oggi, 26 novembre non verrà mandato in onda. Probabilmente in molti, potranno pensare ad una chiusura anticipata per il rischioso progetto delle sorelle Parodi. Ed invece, Cristina e Benedetta torneranno puntualmente la prossima settimana. Come mai questa volta non vedremo le interviste di una e le gustose ricette dell'altra? Oggi l'ammiraglia Rai farà spazio allo sport con la messa in onda del GP di Abu Dhabi 2017, ultima prova del Mondiale di Formula Uno. Dalla prossima domenica 3 dicembre, le conduttrici apriranno il mese più natalizio dell'anno con le nuove dinamiche del dì di festa tornando puntualmente in onda. Ci sarà modo quindi, di vedere ancora le chiacchierate con i personaggi famosi e tutte le ultime curiosità. Quest’anno il programma, in sfida con la Domenica Live di Barbara d’Urso, si è portato a casa un flop dietro l’altro e, dopo aver modificato qualche sbavatura, la trasmissione ha conquistato qualche punto di share. Dopo lo sport, su Rai1 ci sarà spazio anche per i film con la pellicola d’amore dal titolo P. S. I love you.

