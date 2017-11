Domenica Live/ Temi e ospiti: chirurgia estetica, affaire Di Pietro-Maradona e Simona Izzo vs Marco Predolin

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

Domenica Live

Il pomeriggio domenicale si infiamma con Barbara d'Urso: un'altra puntata scoppiettante di Domenica Live, che ha affrontato diversi temi. L'attenzione della conduttrice sull'attualità è sempre alta, infatti nella parte iniziale c'è stato spazio per la politica e per un argomento delicato come quello delle pensioni. Tra gli ospiti Leo Gullotta: sono stati ripercorsi le tappe più importanti della carriera dell'attore, ma non sono mancate le sorprese, come il messaggio di Pier Francesco Pingitore. Non poteva mancare l'ennesimo confronto tra Simona Izzo e Marco Predolin, che da quando sono usciti dal Grande Fratello Vip hanno fomentato diverse polemiche. L'ultima è scoppiata per una lettera scritta da Predolin attraverso un settimanale: “Simona Izzo puzza”, l'attacco all'attrice e regista, che ha avuto poi modo di confrontarsi con l'ex coinquilino della Casa più spiata d'Italia. A proposito di rivelazioni, c'è stata la conferma di Carmen Di Pietro alla notizia della love story con Diego Armando Maradona, sulla quale ha rivelato pure qualche dettaglio piccante.

DOMENICA LIVE, TEMI E OSPITI DI BARBARA D'URSO

Nella nuova stagione di Domenica Live non c'è ormai puntata nella quale non si parla di Cecilia Rodriguez. Stavolta però Barbara d'Urso ha una carta importante da giocarsi: Teresanna Pugliese, ex fidanzata di Francesco Monte. La giovane sostiene che l'ex tronista si sia comportato male con lei, smentendo le considerazioni di quanti lo hanno apprezzato per la sua correttezza nella gestione della fine della relazione con la sorella di Belen. A Domenica Live non può mancare anche lo spazio sulla chirurgia estetica: saranno ospiti Ken e Barbie umani, cioè Rodrigo Alves e Pixiee Fox. Ma ci saranno anche Nadia Rinaldi, che si mostrerà dopo l'operazione. Appuntamento dal chirurgo estetico anche per Serena Grandi e il figlio Edoardo. E se si parla di chirurgia allora non si può fare a meno di citare di Paola Caruso, apprezzata per le sue curve "importanti". Infine, spazio anche ad un grande amico di Barbara d'Urso: Albano Carrisi, che ha deciso di smettere di cantante. In studio ci sarà Loredana Lecciso...

