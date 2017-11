GIANNA NANNINI/ "Mio padre? Mi vide in minigonna e impazzì. Da allora porto i pantaloni..." (Che tempo che fa)

La cantante toscana Gianna Nannini questa sera sarà protagonista della puntata di Che tempo che fa condotta sulle frequenze di Rai 1 da Fabio Fazio.

26 novembre 2017 Francesca Pasquale

Gianna Nannini a Che tempo che fa

SOLD OUT IN DIVERSE DATE DEL FENOMENALE TOUR

Nella puntata di Che tempo che fa è ospite la celebre cantante italiana Gianna Nannini. Una straordinaria protagonista della musica italiana che in questo periodo è tornata protagonista con l’uscita del nuovo album di inediti Amore gigante con il singolo Fenomenale. Un successo annunciato confermato dalla pre-vendita dei biglietti per il relativo Fenomenale tour che sta facendo registrare diversi sold out spingendo la stessa cantante toscana a prevedere nuove date. In attesa di ascoltarla durante la diretta del programma, vi segnaliamo come in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la Nannini ha parlato anche del suo rapporto con il padre, titolare di una famosa pasticceria di Siena: “Avevamo una nostra sintonia, ma gli urti erano terribili. Mi vide in minigonna, con la calzamaglia sotto. Diede uno schiaffo alla mamma, il primo e l’ultimo della sua vita, prese le forbici e ridusse la gonna a striscioline. Da allora porto solo pantaloni”.

GIANNA NANNINI, UN DESTINO NASCOSTO IN UNA MACCHINA PER RICCIARELLI

Nella stessa intervista la Nannini ha anche parlato dell’incidente che ebbe quando era una ragazza nella macchina per fare i ricciarelli e di come quello episodio di fatto gli abbia cambiato la vita permettendole di andare a vivere a Milano e quindi porre le basi per il suo successo: “Lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi del medio e dell’anulare della mano sinistra. Finirono nell’impasto dei dolci, ma nessuno li ha mangiati; li ritrovarono il giorno dopo, troppo tardi per riattaccarli. Cacciai un urlo terribile, la voce roca mi è venuta allora. Poi svenni. Al conservatorio mi bocciarono: al pianoforte le scale venivano un po’ zoppicanti. Ridiedi l’esame con due piccole protesi di plastica e le unghie finte: lo passai. L’assicurazione versò due milioni. Mi ci pagai la fuga a Milano. Per anni non parlai coi miei genitori. Andavo alla Ricordi alle 7 del mattino, quando non c’era ancora nessuno, per esercitarmi al piano..”.

