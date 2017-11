GIUSEPPE TORNATORE/ Chiarirà le accuse di molestia di Miriana Trevisan? (Che tempo che fa)

Il celebre regista siciliano Giuseppe Tornatore questa sera protagonista della puntata di Che tempo che fa condotta sulle frequenze di Rai 1 da Fabio Fazio.

26 novembre 2017 Francesca Pasquale

Giuseppe Tornatore a Che tempo che fa

IL SUO LIBRO “DIARIO INCONSAPEVOLE”

Tra i tanti ospiti che questa interverranno nel consueto appuntamento domenicale con la trasmissione Che tempo che fa Giuseppe Tornatore che ha firmato nel corso della propria luminosa carriera tantissimi film di enorme successo partendo da Nuovo Cinema Paradiso passando per Il camorrista senza dimenticare La leggenda del pianista sull’oceano, Baaria e La miglior offerta. Tornatore arriva nello studio di Fazio non sono per rilasciare una interessante intervista ma anche per parlare del suo libro Diario inconsapevole, che rappresenta una sorta di raccolto di alcuni dei suoi scritti in tanti anni di carriera. Un libro nel quale si parla di svariati argomenti come la sensazione nel tenere tra le mani i fogli del testo di un comizio di Pio La Torre oppure si raccontano aneddoti relativi alle riprese di alcuni suoi film fino ad arrivare alla definizione dell’arte di saper raccontare storie che per il regista è “semplicemente un mestiere e chi li racconta è un artigiano”.

LE ACCUSE DI MIRIANA TREVISAN

Nelle passate settimane, immediatamente dopo lo scandalo delle tante molestie sessuali nel mondo di Hollywood, il regista Giuseppe Tornatore è stato accusato dalla showgirl ed ex velina Miriana Trevisan di essere stata vittima di molestie da parte dello stesso artista siciliano: “Vent’anni fa, andai negli uffici di Giuseppe Tornatore. Era un appuntamento che mi aveva organizzato il mio agente. Non era un provino, ma un primo incontro in vista di un film in lavorazione, La leggenda del pianista sull’Oceano. C’era una segretaria che mi accolse ma poi se ne andò. Rimanemmo soli. Dopo qualche tranquilla chiacchiera sul film, quando ci stavamo salutando, il regista mi chiese di uscire con lui quella sera per andare a mangiare una pizza. Io risposi che avevo già un impegno, lo ringraziai e mi alzai per andarmene. Lui mi segui fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via. Ero entrata sentendomi una principessa, a un passo da un sogno che si realizzava, pensavo 'forse farò un film con un regista premio Oscar' e sono uscita sentendomi uno straccio. Non riesco a dimenticarmi il suo sguardo: incantato al mio ingresso, pieno d’odio mentre uscivo. Come se avesse scoperto che il giocattolo erotico aveva la batteria scarica. Mamma, quanto ho pianto”. Chissà che questa sera Tornatore non possa chiarire la vicenda.

© Riproduzione Riservata.