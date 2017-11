GRANDE FRATELLO VIP 2017 ED. 2/ News, Raffaello Tonon svela come evitare la penale se si abbandona la casa

Grande Fratello Vip 2017, ed. 2 news dalla casa: a pochi giorni dalla semifinale, Raffaello Tonon svela il modo per non pagare la penale in caso di addio volontario.

26 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Sin dal primo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2017, tutti i concorrenti hanno spesso parlato della penale da pagare in caso di addio volontario. Le prime a parlare dell’argomento furono, qualche settimana fa, Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez che svelarono come la penale da pagare ammonti a 100mila euro. Motivo per il quale molti concorrenti, pur essendo stanchi di vivere sotto le luci dei riflettori da quasi tre mesi, non abbandonano la casa volontariamente. Per lo stesso motivo, anche Ignazio Moser, nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, pur avendo più volte manifestato la volontà di seguire Cecilia Rodriguez in caso di eliminazione, è rimasto in casa anche dietro consiglio della sua dolce metà. La cifra della penale, infatti, è talmente alta da spaventare i concorrenti che restano comunque in casa. Eppure, secondo Raffaello Tonon, ci sarebbe un modo per aggirare la penale qualora qualcuno senza l’esigenza di non sopportare più la convivenza forzata all’interno della casa di Cinecittà.

LE RIVELAZIONI DI RAFFAELLO TONON

Durante la festa di compleanno per i 50 anni di Lorenzo Flaherty, durante una conversazione con i compagni d’avventura. Raffaello Tonon ha spiegato la modalità di lasciare la casa volontariamente senza pagare la penale. “Se io mi impunto di andare via, loro non mi fanno stare in studio, ma io posso andarmene senza penali. Altrimenti loro sequestrano una persona dicendomi paghi 100.000€ che è la penale. Tu mi sequestri, se io metti che non ho 100.000€, e mi sento male e voglio andarmene, tu mi lasci andare” – afferma Raffaello Tononche poi continua e aggiunge nuovi particolari – “Io l’ho letto il contratto e dice questo. Vero è che se Lorenzo pensa di abbandonare adesso senza avvisare e scappa dalla porta rossa, lui paga i 100.000€. Se invece ieri avesse detto ‘domani me ne vado e passo il compleanno sul mio water a casa’. Ecco in quel caso lui va via senza dare soldi a nessuno e questo è scritto nel contratto. Ovviamente perderà opportunità di altro tipo. Gli avvocati che fanno i contratti…”. La regia, quando si è resa conto dell’oggetto della discussione ha inquadrato un’altra zone della casa ma i telespettatori avevano già ascoltato e diffuso il tutto.

