Grande Fratello Vip a Domenica Live / Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: scontro in diretta? (26 novembre)

Grande Fratello Vip a Domenica Live, Barbara d'Urso ospiterà Francesco Monte e Cecilia Rodriguez per lo scontro del secolo? Gli indizi web parlano di un possibile faccia a faccia.

26 novembre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip a Domenica Live

Questo pomeriggio, dalle 13.55 puntuali come sempre, Barbara d’Urso intratterrà il suo numerosissimo pubblico per un nuovo appuntamento con Domenica Live, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset fino alle 18.45 circa. A quanto pare, tra i tanti ospiti che potrebbero fare parte del parterre della ruspante conduttrice napoletana, ci potrebbe essere per la terza volta, anche Francesco Monte. L’ex tronista, dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez, aveva confessato di volere mettere da parte le ospitate televisive per non condividere la sua dolorosa storia in maniera pubblica. Ecco perché, qualche tempo addietro, aveva anche mandato una breve missiva alla presentatrice ringraziandola per l’affetto e la stima. Solo qualche giorno fa però, la stessa d’Urso ha condiviso sui social uno scatto proprio insieme a Monte e quindi, voci di corridoio sempre più insistenti, parlano di una possibile nuova ospitata: sarà così? Staremo a vedere cosa accadrà a breve. Nel frattempo, anche Simona Izzo si sta recando in quel di Milano per raggiungere gli studi di Cologno Monzese. A testimonianza dell’accaduto, un breve clip condivisa dalla stessa regista e visibile cliccando qui.

GF Vip a Domenica Live: Cecilia incontra Monte?

Jeremias la scorsa domenica ha rifiutato l’ospitata da Barbara d’Urso, quest’oggi accadrà lo stesso con Cecilia Rodriguez? Sul web si vocifera di una partecipazione di Francesco Monte e quindi, le ipotesi a conti fatti sarebbero proprio due: il faccia a faccia tra Francesco e la modella avverrà in diretta dalla d’Urso, oppure uno si presenterà e l’altro no. Se l’ipotesi veritiera fosse la prima, questo per Lady Cologno sarebbe un colpaccio assolutamente niente male. La Barbarella Nazionale, in questi mesi di messa in onda del Grande Fratello Vip, ha sempre parlato bene di Cecilia, affermando di averla avuta ospite da lei nel corso dell’Isola dei Famosi. Nonostante questo, nei suoi salotti televisivi la Rodriguez è stata visibilmente attaccata dai personaggi in studio, specie Karina Cascella che ha avuto modo, in più di una occasione, di usare termini davvero forti e pesanti, tanto da ricevere anche dei moniti da parte Belen. Naturalmente nel corso della parentesi di Domenica Live dedicata al GF Vip 2, ci potrebbe essere spazio anche per gli altri ex gieffini come: Marco Predolin e Carmen Di Pietro oltre a Simona Izzo citata in precedenza.

