I FIGLI DELLA MEZZANOTTE/ Su Rai Movie il film di Deepa Mehta (oggi, 26 novembre 2017)

I figli della mezzanotte, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 26 novembre 2017. Nel cast: Shriya Saran e Satia Bhabha, alla regia Deepa Mehta. Il dettaglio della trama.

26 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST SHRIYA SARAN

Il film I figli della mezzanotte va in onda su Rai Movie oggi, domenica 26 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2012 da Deepa Mehta, regista indiana trasferitasi in Canada da diversi anni ma profondamente legata alla sua terra d'origine. Il cast è composto da attori molto conosciuti in India ma poco noti al resto del pubblico internazionale, fatta eccezione per Shriya Saran, attrice e modella indiana apparsa in alcune produzione cinematografiche statunitensi, come Amori in linea. L'intera trama è tratta dal romanzo omonimo scritto da Salman Rushdie nel 1981, che nel corso degli anni si è aggiudicato diversi premi letterari, arrivando ad essere annoverato tra i cento libri più importanti dell'ultimo secolo da Le Monde. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

I FIGLI DELLA MEZZANOTTE, LA TRAMA DEL FILM

Saleem Sinai (interpretato da Sayta Bhabha) è un anziano saggio indiano che nel corso di un solenne rito religioso, attraverso una sorta di viaggio temporale nel passato inizia a narrare la storia della sua vita, così tanto legata all'evoluzione della sua terra natia, l'India. La narrazione corre indietro nel tempo fino all'agosto del 1947. A mezzanotte, proprio nell'esatto momento in cui lo Stato indiano sta per proclamarsi un Paese libero e indipendente, dai popoli oppressori occidentali, nasce il piccolo Saleem Sinai. A causa della distrazione di una delle infermiere però, il piccolo Saleem viene scambiato con un altro bimbo di nome Shiva. E così ognuno inizia a vivere l'esistenza dell'altro. I destini dei due bimbi sono diametralmente opposti. Mentre la famiglia del presunto Saleem è molto povera, quella di Shiva è ricca e benestante. Come tutti i bambini nati allo scoccare della mezzanotte, anche Saleem possiede speciali poteri telepatici. Le vicissitudini della vita e le enormi difficoltà economiche che caratterizzeranno la sua esistenza, però, provocheranno la quasi definitiva scomparsa dei poteri. A plasmare i tratti caratteriali di Saleem Sinai sarà poi anche la storia stessa dell'India.

