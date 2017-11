IL RITORNO DI JOE DAKOTA/ Su Rete 4 il film con Lee Van Cleef (oggi, 26 novembre 2017)

ll ritorno di Joe Dakota, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 novembre 2017. Nel cast: Jock Mahoney e Luana Patten, alla regia Richard Barlett. La trama del film nel dettaglio.

26 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JOCK MAHONEY

Il film western ll ritorno di Joe Dakota va in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 novembre 2017, alle ore 16,50. La regia della pellicola del 1957 è stata curata da Richard Barlett, mentre il cast è composto da Jock Mahoney, Luana Patten, Charles McGraw, Barbara Lawrence, Claude Akins e Lee Van Cleef. A interpretare il protagonista (Joe Dakota) è l'attore americano Jock Mahoney, noto anche come stuntman cinematografico. Mahoney, scomparso nel gennaio del 1989, ha interpretato decine di film di successo del calibro di Testamento di sangue (Money, Women and Guns), Testamento di sangue, Una storia del West e Un maggiolino tutto matto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL RITORNO DI JOE DAKOTA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Nella piccola cittadina di Arborville (California) approda un misterioso uomo in sella ad cavallo. Presentatosi come Joe Dakota dice di essere sulle tracce di un suo conoscente noto col nome di Indiano. E così inizia a fare domande agli abitanti del posto, nella speranza di trovare le informazioni di cui necessita. Suo malgrado però scopre che l'uomo ha lasciato Arborville da diversi giorni. Tuttavia Joe, che conosce molto bene l'Indiano, non è convinto della veridicità delle informazioni che ha raccolto. L'indomani Joe decide di recarsi in perlustrazione nella vecchia abitazione appartenuta al suo amico, trovando con gran sorpresa un gruppo di uomini a cui l'Indiano avrebbe venduta la proprietà dell'immobile. Per Joe, che conosce l'attaccamento dell'uomo a quel luogo, è arrivato il momento di scavare a fondo e scoprire davvero cosa sia successo al suo amico. Gli abitanti di Arborville nascondo una scomoda verità? Probabilmente è cosi. A pochi giorni di distanza dall'arrivo di Joe, la presenza in città del pistolero inizia ad infastidire qualcuno che arriva a pianificare atti intimidatori contro Joe, che però non si lascia spaventare. Ad affiancarlo in questa estenuante ricerca sarà una donna del posto, Jody Weaver.

