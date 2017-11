INDOVINA CHI SPOSA MIA FIGLIA! / Su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi, 26 novembre 2017)

Indovina che sposa mia figlia, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 novembre 2017. Nel cast: Lino Banfi e Sergio Rubini, alla regia Neele Vollmar. La trama del film nel dettaglio.

26 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST LINO BANFI

Il film Indovina chi sposa mia figlia! va in onda su Rete 4 oggi, domenica 26 novembre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata diretta da Neele Vollmar e ispirata all'opera scritta da Jan Wiler, scrittrice tedesca molto nota in patria. Nel cast figurano attori tedeschi e italiani tra i quali troviamo Lino Banfi, Sergio Rubini, Paolo De Vita, Ludovica Modugno e Lucia Guzzardi. Lino Banfi, che interpreta il padre di Sara, è noto al pubblico televisivo per il ruolo di nonno Libero Martini della famosa serie tv di Rai Uno, Un medico in famiglia. Nel corso della sua lunga carriera Banfi ha poi preso parte a tantissimi film commedia, collaborando con alcuni dei più grandi attori comici del cinema italiano. Tra le sue interpretazioni più celebri citiamo quelle in Fracchia la belva umana, L'allenatore nel pallone e Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio. Vediamo adesso insieme la trama del film.

INDOVINA CHI SPOSA MIA FIGLIA!, LA TRAMA DEL FILM

Siamo in Germania e Jan e Sara (ragazza di origini italiane) si innamorano follemente l'uno dell'altro, tanto da decidere di sposarsi. Jan, che ha intenzione di rispettare in pieno la tradizione, chiede al padre della sua amata il permesso di sposarla. Antonio (padre di Sara) è però un uomo decisamente all'antica che arriva a pretendere che le nozze si tengano presso il piccolo paesino pugliese dal quale emigrò diversi anni prima. Il ragazzo, che ama follemente Sara e farebbe di tutto pur di vederla felice, accetta la proposta. Così tutti gli invitati al matrimonio partono per raggiungere la meravigliosa Puglia. Arrivati a Campobello (il paese natale di Antonio) la vita del povero Jan si complica. Il ragazzo viene sottoposto a continue prove per verificare la veridicità dei sentimenti che nutre per Sara. Quando però Antonio capisce che Jan è sinceramente innamorato di sua figlia, cambierà decisamente registro, aiutandolo nella preparazione delle nozze. Il soggiorno in Puglia permetterà poi ad Antonio di fare i conti con alcuni conti irrisolti legati al suol passato. Riemergeranno poi tutti i vecchi ricordi dell giorno della partenza ed alla difficile situazione di emigrante in Germania vissuta in giovane età. Quando anche i genitori di Jan approderanno a Campobello la situazione diventerà molto più complicata del previsto. Ma Antonio riuscirà a placare gli animi dei presenti, permettendo a Jan e Sara di coronare il loro sogno d'amore.

