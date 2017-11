Ken & Barbie umani/ Rodrigo Alves e Pixiee Fox insieme da Barbara d'Urso (Domenica Live)

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

Rodrigo Alves e Pixiee Fox a Domenica Live: Ken & Barbie insieme in Italia! Lo ha annunciato Barbara d'Urso, che non vede l'ora di accoglierli nel suo studio per intervistarli. Finora infatti li ha incontrati separatamente, ma il suo desiderio di averli insieme nel suo programma di Canale 5 è stato esaudito. Qualche indizio comunque lo aveva lanciato la stessa conduttrice di Domenica Live, visto che ieri ha pubblicato un videomessaggio che le aveva mandato Rodrigo Alves. “Grazie per questo saluto dall'India!! Rodrigo, il Ken umano, l'uomo più rifatto del mondo! Buongiorno!”, ha scritto Barbara d'Urso su Instagram. E così il pubblico da casa ha cominciato a ipotizzare il possibile ritorno in Italia del Ken umano. La sua simpatia l'aveva conquistata al punto di rivolerlo in studio, del resto uno degli argomenti più seguiti, e al tempo stesso criticati, di Domenica Live è la chirurgia. Con lui però ci sarà Pixiee Fox per un'intervista che sarà a dir poco frizzante, considerando l'esuberanza dei due personaggi in questione.

KEN E BARBIE A DOMENICA LIVE: IN STUDIO RODRIGO ALVES E PIXIEE FOX

Pixiee Fox nelle scorse settimane aveva raccontato a Barbara d'Urso di essersi sottoposta a circa 200 operazioni per diventare ciò che sognava, cioè avere il fisico e l'aspetto di una Barbie. La 27enne si è rivolta a diversi specialisti, in Europa e negli Stati Uniti, per essere sottoposta ad interventi a dir poco incisivi sul suo corpo, mentre in India ha affrontato l'intervento più pericoloso: ha cambiato il colore dei suoi occhi. In un'altra occasione, invece, si era fatta rompere le ossa mascellari per ricomporre diversamente la forma del suo viso e si è fatta anche rimuovere sei costole per avere un girovita minuto. “Non dico alle donne di fare come me, ma vorrei che ognuno si sentisse libero di fare ciò che vuole con il proprio corpo”, ha dichiarato Pixiee Fox proprio a Domenica Live. Uno dei momenti cult della trasmissione è stato però l'incontro tra Barbara d'Urso e il Ken umano, al secolo Rodrigo Alves, cioè l'uomo più rifatto al mondo. “Sono molto felice, mi amo, prima non lo facevo. Nella vita dobbiamo essere ciò che vogliamo”, aveva raccontato a Domenica Live.

