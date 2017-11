LAGUNA BLU - IL RISVEGLIO/ Su Italia 1 il film con Indiana Evans e Brenton Thwaites (oggi, 26 novembre 2017)

Laguna blu - Il risveglio, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 novembre 2017. Nel cast: Indiana Evans e Brenton Thwaites, alla regia Mikael Solomon. Il dettaglio della trama.

26 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST INDIANA EVANS

Il film Laguna blu - Il risveglio va in onda su Italia 1 oggi, domenica 26 novembre 2017, alle ore 16.15. Una pellicola del 2012 che è il rifacimento cinematografico moderno dell'omonimo film prodotto negli anni '80 e diretto allora da Randal Kleiseler. Come il suo predecessore, anche Laguna blu - Il risveglio trae ispirazione dal romanzo di Dever Stacpoole. Il film è stato diretto da Mikael Solomon e a differenza dei precedenti film della saga, i protagonisti non recitano dando sfoggio delle proprie nudità. La pellicola non è mai stata trasmessa al cinema in Italia. La prima messa in onda in tv risale al luglio del 2016, su Italia 1. I protagonisti sono interpretati da Indiana Evans e Brenton Thwaites. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LAGUNA BLU: IL RISVEGLIO, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia descrivendo la normale esistenza di un gruppo di liceali alle prese con la preparazione di esami e compiti in classe. I due protagonisti della storia sono Emma e Dean, profondamente diversi in termini di indole ed esperienze di vita vissuta. Mentre Emma proviene da una famiglia agiata e già sa cosa farà da grande, Dean è un vero e proprio lupo solitario, probabilmente anche a causa del forte shock emotivo provocato dalla perdita di sua madre. Un giorno la classe dei due ragazzi viene scelta per partire in gita alla volta di Trinidad. Qui la scolaresca potrà rendersi utile alle popolazioni indigene dando vita ad una struttura scolastica per i loro coetanei del posto. Arrivati ai Caraibi, tutto sembra andare per il meglio, e gli studenti oltre ai lavori di volontario sembrano divertirsi alla grande. Una sera decidono di dar vita ad un mega party in riva al mare ma qualcosa sembra andare storto. Poco dopo, infatti, una volante della polizia rovina la festa dei ragazzi che sono così costretti a smantellare l'intera festa. Nel trambusto generale Emma scivola in acqua e Dean non esita a gettarsi per cercare di trarla in salvo. Il pericolo sembra scampato e i due ragazzi salgono a bordo del canotto di salvataggio attraccato all'imbarcazione della polizia. Improvvisamente e senza alcuna spiegazione, Dean recide gli ormeggi ed i due giovani studenti si ritrovano completamente isolati in mezzo al nulla. Trascorrono diverse ore ed improvvisamente il gommone sbarca sulle rive di una meravigliosa isola, dove Emma e Dean rimangono per circa novanta giorni prima che i soccorsi arrivino a portarli a casa. In quei mesi tra loro nasce una meravigliosa storia d'amore che però sembrerà svanire nel nulla una volta tornati alla vita normale.

