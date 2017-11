LOREDANA LECCISO / Al Bano smette di cantare: il commento della compagna da Barbara d'Urso (Domenica Live)

Loredana Lecciso ospite nello studio di Domenica Live, commenta le ultime scelte di Al Bano Carrisi: dal ritiro alla replica dopo le dichiarazioni di Romina Power.

26 novembre 2017 Emanuela Longo

Loredana Lecciso a Domenica Live

Loredana Lecciso torna questo pomeriggio nello studio di Domenica Live, protagonista di un ampio comparto dedicato al compagno Al Bano Carrisi. Al cospetto di Barbara d'Urso commenterà le ultime notizie sul conto del popolare ed amatissimo cantante di Cellino San Marco, dalle dichiarazioni di Romina Power alle ultime pronunciate nei giorni scorsi dallo stesso Al Bano il quale ha annunciato di volersi ritirare dalle scene musicali. In merito a ciò, era stato proprio il cantante dalla potente voce - e che nelle passate settimane era stato lui stesso ospite di Domenica Live per parlare della sua ripresa dopo un anno non semplice sul piano della salute fisica - ad annunciare l'intenzione di chiudere definitivamente la sua carriera musicale alla fine del 2018. Lo aveva detto in una puntata del programma condotto da Bruno Vespa, Porta a Porta, durante la quale aveva dichiarato: "Smetto di cantare il 31 dicembre del 2018. Spero di fare un grande concerto e poi farò il vignaiolo". L'addio dalle scene musicali, dunque, arriveranno quando Al Bano avrà 75 anni e dopo ben 53 anni di carriera eccezionale che ha permesso al giovane pugliese di umili origini di diventare simbolo della canzone italiana in giro per il mondo. Con il suo annunciato addio dalla musica, però, Al Bano farà esattamente ciò che aveva promesso al padre Carmelo, al quale aveva detto: "Partirò, diventerò un cantante, ma tornerò, costruirò una cantina per dedicarla a te". E proprio a lui aveva già dedicato una delle sue bottiglie.

LA REPLICA DEL CANTANTE DOPO LE PAROLE DI ROMINA POWER

"Ho una bella età ed è giusto prendere coscienza dei propri limiti e avere il coraggio di dire basta. Dopo 55 anni ininterrotti di carriera mi dedicherò ad altro", aveva raccontato al Corriere.it Al Bano Carrisi dopo il suo annunciato addio da Vespa. Allo stesso quotidiano aveva rivelato che, dalla fine del prossimo anno, si sarebbe dedicato a tempo pieno ai suoi figlie, ed ovviamente anche alla compagna Loredana Lecciso, in vista di un vero e proprio ritorno alle origini. La Lecciso, oggi ospite di Barbara d'Urso, commenterà in prima persona la scelta del compagno che significherà anche la fine dei concerti in coppia con l'ex moglie Romina Power. Questo, dunque, rappresenterà anche la fine delle speranze per i tanti nostalgici che fino all'ultimo avevano sognato un ritorno della coppia rimasta indissolubile nell'immaginario dei tanti, nonostante le cose siano poi andate diversamente. Era stata proprio la Power a rivelare l'amore ancora vivo tra lei ed Al Bano in una intervista a Verissimo. Affermazioni alle quali il cantante aveva replicato con decisione al Corriere, asserendo stizzito: "Non ne posso più. Prima di fare gossip, qualcuno ci pensa mai che io, a casa, ho una compagna e due figli? Perché sembra che agli italiani non importi altro che io e Romina torniamo insieme?". Al Bano aveva poi aggiunto: "Quello era e sarebbe stato ancora un bell’amore, ma è interrotto da troppi anni. Ora, io e Loredana Lecciso abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare". Scopriremo oggi la reazione di Loredana alle parole del compagno.

© Riproduzione Riservata.