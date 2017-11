LUCIANA LITTIZZETTO/ Sanremo con la De Filippi? (Che tempo che fa)

L’attrice e comica Luciana Littizzetto questa sera nuovamente protagonista della puntata di Che tempo che fa condotta sulle frequenze di Rai 1 da Fabio Fazio.

26 novembre 2017 Francesca Pasquale

Luciana Litizzetto e Fabio Fazio

UN SANREMO AL FIANCO DELLA DE FILIPPI?

A Che tempo che fa, protagonista assieme ai tanti ospiti di serata, anche Luciana Littizzetto con il suo irresistibile spazio comico nel quale affronta a proprio modo i principali fatti della settimana. In attesa di scoprire su cosa si baserà il proprio intervento, vi segnaliamo la suggestione lanciata da Maria De Filippi che durante un’intervista a Il Corriere della Sera si è detta pronta a fare un Festival di Sanremo al fianco della Littizzetto: “Un lavoro in Rai? Mi spaventa la precarietà dei rapporti con i referenti. In Rai tutto cambia velocemente e in base agli assetti politici. Non riuscirei a lavorare senza veder garantita la continuità delle relazioni con chi è al timone dell’azienda. Il Festival di Sanremo? Lo farei senza dubbio con Lucianina. Con la Clerici? Ci farei un pensierino… potrebbe essere molto divertente”.

LUCIANA LETIZZETTO, LA SUA LETTERA SUL SISMA

Luciana Littizzetto nel corso dell’ultima puntata di Stasera CasaMika che l’ha vista protagonista al fianco di Mika, ha voluto parlare del problema del terremoto in Italia e delle colpe del mondo politico soprattutto nella fase di ricostruzione. Questo un estratto del Littizzetto – pensiero: “Hai paura quando la terra trema, ma hai paura anche per il dopo, perché non sai cosa accadrà dopo quegli istanti. Sono molti anni dal sisma a L'Aquila e più di un anno da quello ad Amatrice e ancora molta gente non ha una casa. Troppi inverni, troppi mesi: troppo tutto: non avere una casa è un'angoscia infinita. Pensiamo alla nostre case, piene di ricordi e di oggetti, un luogo di radici e di fondamenta che da un minuto all'altro non hai più. Se la casa crolla crolliamo noi, andiamo giù, in mille pezzi e ci sbricioliamo; la nostra storia diventa maceria. La memoria, il presente e persino un'ipotesi di futuro spariscono... Non si può dare la colpa alla burocrazie: la burocrazia è lo Stato e lo Stato siete voi, voi che vi sedete e prendete decisioni. Quanto costa un F35? 100 milioni di euro? Non potremmo comprare quattro aerei in meno? Con una cifra del genere si potrebbero costruire circa 2 mila di casette”.

