Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono baciati? / “Se fosse stata sola…” (Grande Fratello Vip 2)

Continua il feeling tra Luca Onestini e Ivana Mrazova; la modella dopo le offese di Ignazio Moser, ha ricevuto una valanga di complimenti da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne.

26 novembre 2017 Valentina Gambino

Luca e Ivana, GF Vip 2

Luca Onestini è pazzo di Ivana Mrazova. L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo una strada in salita, pian piano ha letteralmente conquistato il pubblico da casa che lo reputa un ragazzo rispettoso, sincero, premuroso e molto intelligente. Di recente, Ignazio Moser con la delicatezza di un elefante dentro una cristalleria, ha affermato che la modella durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 2 ha messo su qualche chilo. “Abbiamo fatto un confessionale – spiega Ivana agli altri vip – in cui Ignazio ha ripetuto mille volte di seguito che sono ingrassata. Ciccio, adesso basta”. E dopo aver raccontato agli altri vip cosa è successo nel confessionale del Gf Vip, Ivana ha comunicato a tutti che ora non mangerà più: “Basta pasta e di sera non mangio più”. Successivamente, Luca ha difeso la modella con parole dolcissime: “Sei Bella, sei perfetta, sei perfino più bella adesso. Te l’ho già detto stai meglio di alcune foto dell’inizio con il viso troppo scavato, adesso hai un aspetto da ragazza sana e sei mille volte meglio così”.

Luca Onestini pazzo di Ivana: “Se fosse single…”

Di seguito, Luca Onestini dentro la Casa del GF Vip, ha avuto modo di complimentarsi ancora con la modella: “Oltre a essere bella, che lo vedono tutti, la cosa più bella che hai è il tuo essere pulita, e io da uomo non sai quanto lo apprezzo!”, ha confidato ancora l’ex tronista. Il ragazzo, viene fuori da una difficile batosta ed infatti, proprio mentre era nella Casa, Soleil Sorge ha deciso di lasciarlo in diretta con una missiva di quattro righe che lui, dopo aver letto ha prontamente bruciato. Il modello si è ripreso lentamente da questa cosa ma dopo averla metabolizzata, ha portato avanti un percorso di rinascita veramente invidiabile. Il ragazzo dentro la Casa è stato apprezzato sia dai giovani che dai concorrenti più maturi, proprio per la sua bella sensibilità. “Io vedo comunque una persona con un uomo al suo fianco” – ha sottolineato Onestini – “Se fosse stata sola e se fossimo stati fuori da questo contesto…”, ha concluso. Domani sera, naturalmente, Luca e Ivana saranno i protagonisti numero uno del nuovo appuntamento con Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

