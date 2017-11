MICHELE GUARDI'/ "Quando ero giovane mi interessava fare un format televisivo sulle persone" (S'è fatta notte)

Michele Guardì, il famoso regista e autore televisivo siciliano de 'I Fatti Vostri' sarà ospite da Maurizio Costanzo nel programma targato Rai 'S'è fatta notte'.

Nella puntata di questa sera di 'S'è fatto Notte' sarà ospite d'onore il regista televisivo e autore Rai, Michele Guardì. Da Maurizio Costanzo e da Lisa Marzoli il simpatico siciliano si racconterà a tutto tondo riguardo alla sua vita privata e, soprattutto, professionale. In Italia Michele Guardì è soprattutto noto per aver ideato un programma televisivo come I Fatti Vostri che ancora spopola nelle nostre televisioni italiane. Fin dall'inizio I fatti Vostri ebbe uno straordinario successo, come del resto lo stesso Guardì ha raccontato a Ilgiornaleoff.ilgiornale.it: 'Quando ero giovane mi interessava fare un format televisivo che parlasse delle persone. Lo proposi la prima volta a Giampaolo Sodano, che all'epoca era Direttore di Rai 2 e che mi chiese un programma da inserire nella fascia oraria di mezzogiorno. Io gli proposi i Fatti Vostri e Sodano capì immediatamente la forza di questo format, tant'è che mi disse che sarebbe durato almeno dieci anni. Ebbene, aveva torto: I Fatti Vostri sono nati nel 1990... dunque di anni ne hanno 27.' Un vero e proprio successo, quello di Michele Guardì, che lo ha consacrato come uno degli autori televisivi e registi più apprezzati del palinsesto Rai.

MICHELE GUARDI' LA LITE CON LAURA FORGIA

Michele Guardì è un siciliano sanguigno, uno di quei personaggi tutto d'un pezzo un po' focosi e che di certo non le mandano a dire. I Fatti Vostri, poi, sono una vera e propria polveriera. Tutti ricorderanno, infatti, la tremenda lite avvenuta in diretta tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, con quest'ultimo che è sbottato contro la soubrette per avergli ricordato il numero esatto dei suoi anni. Ma l'atmosfera che regnava ai Fatti Vostri, incandescente e sull'orlo di una crisi di nervi, si è ripresentata anche quest'anno e ha catturato anche Michele Guardì. Il regista televisivo si è infuriato in diretta contro la bellissima conduttrice Laura Forgia, colpevole di aver sbagliato a selezionare una busta durante un gioco a premi. Guardì è sbottato all'improvviso: 'State concetrati, una cosa dovete fare duante il gioco... e fatela, perfavore!' Lì per lì il conduttore Giancarlo Magalli ha cercato di smorzare i toni con 'Il Comitato' (cioè lo stesso Michele Guardì), ma l'autore non ha accennato minimamente a calmarsi. Il giorno dopo, però, i bene informati hanno detto che si è fatto perdonare regalando a Laura Forgia una bellissima rosa rossa...

LA SICILIA

Un punto importante, anzi, importantissimo, della vita di Michele Guardì è il suo rapporto con la Sicilia. Un rapporto vero, viscerale, autentico. Come tutti i siciliani, anche Michele Guardì è un appassionato fan della sua terra, al punto da volerne raccontare alcuni aspetti in un romanzo. Già: per esprimere tutto il suo io il regista non si è affidato al mezzo televisivo o a quello cinematografico ma al classico romanzo. E' in uscita, infatti, il libro intitolato 'Fimminiedda' edito da Sperling & Kupfer. Il racconto, intrecciato all'antica maniera, narra le storie di una govane diciannovenne siiciliana che viene denunciata dal marito per 'abbandono del tetto coniugale'. La storia però non è inventata: è tutto vero. Racconta lo stesso Guardì: 'E' un romanzo, è vero, ma la storia che racconto in Fimminiessa non è affatto inventata. E' una storia reale che mi capitò di vivere personalmente quando ero avvocato di pretura e mi fu chiesto di fare da pubblico ministero.' Insomma, Michele Guardì è uno che non ha mai smesso di raccontare i fatti degli altri (vostri): come lo faceva, con successo, in televisione, così ha deciso di replicarlo su carta, alla vecchia maniera. Avrà ragione anche stavolta?

